Вероника Зайцева: "Спортивная инфраструктура Каменского откровенно заброшена"

Спортивная инфраструктура Каменского уже много лет находится в плачевном состоянии. Заброшенные стадионы, нищенствующие ДЮСШ, утраченные перспективы - вот с чем остался некогда развитый город.

В свое время, благодаря поддержке губернатора Валентина Резниченко, в Каменском были построены спортивные объекты высочайшего класса. Сегодня же этот вопрос откровенно игнорируют.

Проблемы развития спорта в Каменском поднимает кандидат в депутаты Каменского горсовета от партии "Пропозиція" Вероника Зайцева.

"Сегодня много говорят о развитии спорта в Каменском. Не могу не согласиться с тем, что в городе появилось много спортивных объектов, но одновременно с этим немалое их количество разрушается на глазах. Руины стадионов "Победа", "Буревестника", ситуация с СК "Дзержинка" — это лишь небольшая часть наглядных примеров. Я понимаю, что состояние жилого фонда для города, несомненно, важнее. Понимаю, что часть из вышеназванных объектов, вроде, не совсем на городском балансе. Однако это не значит, что на проблему нужно закрывать глаза, делая вид, что ее нет", - уверена кандидат в местный горсовет от партии "Пропозиція".

Вероника Зайцева обращает внимание на актуальные в развитии спорта вопросы.

"Например, на данный момент на правом берегу города вообще нет достойного футбольного поля для тренировок. Многие родители вынуждены возить детей на левый берег, что не совсем удобно с точки зрения транспортной развязки, траты времени и средств на дорогу туда и обратно. Актуальной эта проблема остается и для жителей Соцгорода/"БАМа". Также я считаю, что город должен повлиять на ситуацию с СК "Дзержинка". Здание в аварийном состоянии, оно скоро рухнет, но, тем не менее, здесь занимаются дети. И не просто дети, а будущие чемпионы! Отделение спортивной гимнастики, оно единственное в городе, а таких специализированных залов – всего 2 в области. Детей здесь воспитывают заслуженные тренеры Украины. Их бывшие воспитанники уже сегодня работают главными тренерами сборных США, Израиля, Австралии. Это говорит о том, что в Каменском очень сильная школа спортивной гимнастики. Все это нельзя потерять", - предостерегает Вероника Зайцева.

Вероника Зайцева уверена, что поддержка спорта местным самоуправлением может быть реализована на различных уровнях. В том числе - с привлечением средств областного бюджета. Именно таким образом восстанавливались стадион "Надія" и комплекс СК "Прометей".

"Будучи человеком с активной жизненной позицией, я не могу оставаться в стороне от решения проблем Каменского и близкой мне теме спорта. Сегодня кандидаты Каменской команды партии "Пропозиція" баллотируются в областной совет, а это значит, что развитию города - быть. Совместными усилиями мы сможем многое. Поэтому я в этой команде!" - подчеркнула кандидат.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что к команде "Пропозиції" присоединился каменчанин Олег Волощенко, сыгравший в недавно вышедшем на большие экраны фильме "Тарас. Возвращение".