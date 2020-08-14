Валерия Гаркуша: "Самоуправление не сможет отстаивать интересы городов, если не консолидируется в одну силу"

Перед местными выборами все более актуальной становится тема того, какие функции должен выполнять депутат городского совета.

Этот вопрос затронула глава политической партии "Пропозиція" в городе Каменское Днепропетровской области Валерия Гаркуша. Она отметила, что люди зачастую попросту не различают обязанности городских и областных депутатов.

"Депутаты в нашей стране делятся на депутатов Верховной Рады, которые получают зарплату из Государственного бюджета и, обладая большими полномочиями, пишут и утверждают законы. А есть депутаты местные - областные, городские. Это обычные люди, которые имеют активную гражданскую позицию, но в тоже время могут работать на предприятиях, занимать определенные должности, заниматься бизнесом. Местные депутаты не получают зарплату за свою депутатскую деятельность. Общественная нагрузка (если мы говорим о здоровой среде) - это их жизненная позиция", – рассказывает Валерия Гаркуша.

Политик уверена, что депутат местного горсовета обязан знать все тонкости своего округа и работать на нем. При этом сейчас чиновники нередко не выполняют все возложенные на них обязанности.

"Но давайте ближе к нашему городу. Я убеждена, что депутат местного совета - это человек, который должен жить даже не просто в городе, а именно в том районе, где баллотируется. И в городском совете он представляет интересы всех людей, которые проживают на определенном округе. Это человек, который ходит по тем же тротуарам, ездит по тем же дорогам, живет в таком же доме, как люди, которые его избирают. И лучше знает все проблемы, которые беспокоят жителей района", – говорит Валерия Гаркуша.

Глава партии "Пропозиція" в Каменском уверена, что на данный момент депутатская деятельность на местах приобретает искаженные формы.

"Депутат – это не установщик скамеек или детских площадок. Это не слесарь, сантехник или маляр. Нет, конечно же, если есть желание, возможность, время и личные деньги, если человек любит этим заниматься – это прекрасно! Но куда важнее, имея мандат доверия от людей, принять в городском совете такое решение, чтобы такие лавочки или площадки устанавливал город за бюджетные средства (наши с вами налоги). И устанавливал их там, где они реально нужны. Или разработал ​​программу, которая бы могла обеспечить бесперебойный вывоз мусора. Это просто примеры, которых может и должно быть множество", – рассказывает глава "Пропозиції" Каменского.

В Каменском местное самоуправление воплотило в жизнь ряд важных проектов. Это стало возможным в первую очередь благодаря реформе децентрализации.

"Хотела бы отметить, что за последние 5 лет в нашем городе действительно сделано немало. Вспомните, как 5 лет назад мы по вечерам шли домой с фонариками, а сейчас не только на центральных улицах качественное освещение, но и во дворах. Вспомните, как 5 лет назад зимой невозможно было выехать машиной, а сейчас чистят от снега даже тротуары. Отремонтированы инфраструктурные объекты, проводится благоустройство города. Все это сделано благодаря местному самоуправлению и реформе децентрализации. В городах появилась возможность оставлять часть налогов, а не перечислять их в Киев, а затем клянчить у министерств выполнения каких бы то ни было работ", – обращает внимание политик.

При этом Валерия Гаркуша отмечает, что если самоуправление не сможет отстаивать интересы городов (в частности, в Верховной Раде), всего достигнутого можно быстро лишиться.

"Сейчас мы видим сворачивание реформы децентрализации. Прямо центральная власть этого не говорит, но действия и тенденции неутешительны. Самостоятельно местные депутаты не смогут решить ровным счетом ничего, если не консолидируются в одну силу - партию местного самоуправления. И в этом сила "Пропозиції" – не допустить свертывания реформы децентрализации, а продолжить ее и расширить. "Пропозиція" – это партия местного самоуправления, наша задача – добиться, чтобы депутаты местных советов работали на благо жителей города. Не превращайте депутатов в дворников. Требуйте защиты своих интересов и рассмотрите в городских депутатах друзей, людей, которые вас услышат, примут решение в горсовете, чтобы проблема решалась не только у конкретного человека, а и у всех, кого она затрагивает. У нас есть пропозиції для нашего города, и мы точно знаем, как усилить местное самоуправление!" – подчеркнула Валерия Гаркуша.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "Пропозиція" в Каменском настаивает на безотлагательности запуска полигона и сортировочной линии ТБО.