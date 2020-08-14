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Валерия Гаркуша: "Самоуправление не сможет отстаивать интересы городов, если не консолидируется в одну силу"

София Закревская
София Закревская
Политика
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Валерия Гаркуша: 'Самоуправление не сможет отстаивать интересы городов, если не консолидируется в одну силу'

Глава политической партии "Пропозиція" Каменского Валерия Гаркуша.

Перед местными выборами все более актуальной становится тема того, какие функции должен выполнять депутат городского совета.

Этот вопрос затронула глава политической партии "Пропозиція" в городе Каменское Днепропетровской области Валерия Гаркуша. Она отметила, что люди зачастую попросту не различают обязанности городских и областных депутатов.

"Депутаты в нашей стране делятся на депутатов Верховной Рады, которые получают зарплату из Государственного бюджета и, обладая большими полномочиями, пишут и утверждают законы. А есть депутаты местные - областные, городские. Это обычные люди, которые имеют активную гражданскую позицию, но в тоже время могут работать на предприятиях, занимать определенные должности, заниматься бизнесом. Местные депутаты не получают зарплату за свою депутатскую деятельность. Общественная нагрузка (если мы говорим о здоровой среде) - это их жизненная позиция", – рассказывает Валерия Гаркуша.

Политик уверена, что депутат местного горсовета обязан знать все тонкости своего округа и работать на нем. При этом сейчас чиновники нередко не выполняют все возложенные на них обязанности.

"Но давайте ближе к нашему городу. Я убеждена, что депутат местного совета - это человек, который должен жить даже не просто в городе, а именно в том районе, где баллотируется. И в городском совете он представляет интересы всех людей, которые проживают на определенном округе. Это человек, который ходит по тем же тротуарам, ездит по тем же дорогам, живет в таком же доме, как люди, которые его избирают. И лучше знает все проблемы, которые беспокоят жителей района", – говорит Валерия Гаркуша.

Глава партии "Пропозиція" в Каменском уверена, что на данный момент депутатская деятельность на местах приобретает искаженные формы.

"Депутат – это не установщик скамеек или детских площадок. Это не слесарь, сантехник или маляр. Нет, конечно же, если есть желание, возможность, время и личные деньги, если человек любит этим заниматься – это прекрасно! Но куда важнее, имея мандат доверия от людей, принять в городском совете такое решение, чтобы такие лавочки или площадки устанавливал город за бюджетные средства (наши с вами налоги). И устанавливал их там, где они реально нужны. Или разработал ​​программу, которая бы могла обеспечить бесперебойный вывоз мусора. Это просто примеры, которых может и должно быть множество", – рассказывает глава "Пропозиції" Каменского.

В Каменском местное самоуправление воплотило в жизнь ряд важных проектов. Это стало возможным в первую очередь благодаря реформе децентрализации.

"Хотела бы отметить, что за последние 5 лет в нашем городе действительно сделано немало. Вспомните, как 5 лет назад мы по вечерам шли домой с фонариками, а сейчас не только на центральных улицах качественное освещение, но и во дворах. Вспомните, как 5 лет назад зимой невозможно было выехать машиной, а сейчас чистят от снега даже тротуары. Отремонтированы инфраструктурные объекты, проводится благоустройство города. Все это сделано благодаря местному самоуправлению и реформе децентрализации. В городах появилась возможность оставлять часть налогов, а не перечислять их в Киев, а затем клянчить у министерств выполнения каких бы то ни было работ", – обращает внимание политик.

При этом Валерия Гаркуша отмечает, что если самоуправление не сможет отстаивать интересы городов (в частности, в Верховной Раде), всего достигнутого можно быстро лишиться.

"Сейчас мы видим сворачивание реформы децентрализации. Прямо центральная власть этого не говорит, но действия и тенденции неутешительны. Самостоятельно местные депутаты не смогут решить ровным счетом ничего, если не консолидируются в одну силу - партию местного самоуправления. И в этом сила "Пропозиції" – не допустить свертывания реформы децентрализации, а продолжить ее и расширить. "Пропозиція" – это партия местного самоуправления, наша задача – добиться, чтобы депутаты местных советов работали на благо жителей города. Не превращайте депутатов в дворников. Требуйте защиты своих интересов и рассмотрите в городских депутатах друзей, людей, которые вас услышат, примут решение в горсовете, чтобы проблема решалась не только у конкретного человека, а и у всех, кого она затрагивает. У нас есть пропозиції для нашего города, и мы точно знаем, как усилить местное самоуправление!" – подчеркнула Валерия Гаркуша.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "Пропозиція" в Каменском настаивает на безотлагательности запуска полигона и сортировочной линии ТБО.

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