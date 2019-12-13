В Украине установят европейские стандарты ценообразования в дорожной отрасли, - советник премьера Юрий Голик

Существующая сегодня система ценообразования при проведении дорожно-ремонтных работ слишком громоздкая и содержит ряд противоречий, поэтому отпугивает инвесторов.

Привести украинское ценообразование в соответствие с лучшими мировыми практиками должен законопроект 2234 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в отношении определения ответственности за формирование системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования".

Законопроект уже получил одобрение Комитета Верховной Рады по экономическому развитию, - сообщает в Фейсбук советник премьер-министра Украины Юрий Голик.

Юрий Голик

"Ждем голосования в зале и дорожная отрасль будет приведена к европейским стандартам в ценообразовании", - пишет Голик.

По текущей системе ценообразования подрядчикам необходимо обосновывать каждую составляющую расходов при дорожных работах, вплоть до указания марки машины, количества работников, уровня заработной платы, прибыли и прочего. Причем это обоснование необходимо готовить в бумажном виде, что значительно усложняет доступ на рынок для подрядчиков с инновационными подходами к строительству и существенно ограничивает стороны в формировании договорной цены.

Из-за излишней заорганизованности дорожная отрасль находилась под постоянным давлением со стороны контролирующих органов. Законопроект устраняет ненужные устарелые требования.

"Это убирает все манипуляции, вымогательства и лишние трудозатраты на рисование никому не нужных бумажек", - пишет Голик.

Законопроект также устанавливает конкретного ответственного за формирование системы ценообразования - центральные органы исполнительной власти.

Принятие закона парламентом откроет украинский рынок дорожных работ для инвестиций и современных технологий.

"В конечном итоге это скажется на себестоимости - она снизится, и на скорости выполнения работ - она увеличится", - уверен Голик.

Не так давно сообщалось, что президент подписал принятые Верховной Радой два закона, делающие дорожную отрасль Украины привлекательной для инвесторов.

"За несколько месяцев Верховная Рада сделала для дорожно-строительной отрасли больше, чем для нее было сделано за все предыдущие пару десятков лет", - заключает советник премьер-министра.

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