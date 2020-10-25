В УИК в Днепропетровской области нашли бюллетени с поддельными печатями. Фото

В день выборов, 25 октября, в селе Новогниде Днепропетровской области на участке №511 журналисты обнаружили два бюллетеня с поддельными печатями, которые вероятно, хотели бросить в урну для голосования.

Об этом с места события сообщил журналист Кирилл Вольный, пишет "СтопКор" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца новости).

"На подоконнике нашли 2 пустых бюллетени. С целыми открепительными талонами. Печать участки поддельная. Бюллетени, скорее всего, поддельные. Составляем акт. Ждем полицию. Кажется, кто-то хотел бросить их в ящик, но мы просим всех вбрасывать по одному бюллетеню и внимательно контролируем этот процесс. Поэтому думаю, что отпугнули злоумышленников", – рассказал он.

Отмечается, что на место происшествия приехала следственно-оперативная группа, составили протокол.

Как писал OBOZREVATEL, в Новогродовке Донецкой области возле здания городской территориальной избирательной комиссии избиратели устроили митинг из-за того, что были перепутаны бюллетени между округами.