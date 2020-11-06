В тюрьму за 500 грн: студентов соблазняли легкими деньгами от Загида Краснова, – источник

В вузах Днепра заметили многочисленные объявления с предложением "работы на выборах". В них студентам предлагают заработать 500 грн/час (!) за… "помощь в заполнении документов".

Например, такие "щедрые" предложения можно увидеть прямо на двери общежития Днепровской политехники, а также в общежитиях ДНУ.

Такую сумму (500 грн за час "работы" на выборах) могут платить только за продажу голоса либо за построение незаконной "сетки" по принципу сетевого маркетинга, уверены наши источники в экспертной среде. Значит, речь идет об очередной волне скупки голосов перед вторым туром выборов мэра Днепра, который состоится 22 ноября. "Заказчиком" является выходец из криминальной среды Загид Краснов, уверены эксперты.

Как известно, накануне местных выборов 25 октября люди криминального кандидата Загида Краснова массово предлагали днепрянам продать голос в его пользу за 300-450 грн. В день выборов Краснов также запустил "карусели" (вынос бюллетеней) и другие незаконные технологии. Эксперты уверены: именно с помощью скупки голосов и других махинаций, а также путем затягивания подсчета голосов через подконтрольных членов комиссий Загид Краснов смог попасть во 2-й тур выборов мэра.

По словам очевидцев, в ходе скупки голосов прислужники Краснова обрабатывали неопытную и нуждающуюся в деньгах молодежь. К сожалению, тяжелое материальное положение могло подтолкнуть молодых людей на этот опасный шаг: подкуп избирателей, как и продажа голоса – уголовное преступление. При этом осведомленные источники утверждали, что значительную часть средств, выделенных на подкуп избирателей в интересах Краснова, присвоили сами скупщики.

В день голосования на участках задержали многих днепрян, в т.ч. молодого возраста, которые позарились на деньги мафии Краснова и продали свое избирательное право. Так, задержанный 18-летний студент попался на фотографировании бюллетеня (запрещено законом) на участке в Днепровской политехнике. Он признался, что согласился продать голос в пользу Краснова за 450 грн. Теперь парню грозит до 2 лет тюрьмы.

Также в Днепре опознали одного из многочисленных скупщиков голосов в пользу Краснова. Как сообщали СМИ, им оказался мажорный студент ДРИГУ НАГУ Валенко, который агитировал за партию Краснова и его кандидатов у себя в ФБ и рассылал друзьям и знакомым предложение продать голос. Тем самым — подставлял их под уголовную ответственность и серьезный тюремный срок.

В соцсетях пишут: если не остановить таких беспринципных скупщиков, разменявших совесть на деньги и карьеру в группировке Краснова, то Валенко и другие продолжат скупать голоса для кавказской мафии и привлекать к уголовно наказуемым действиям десятки и сотни молодых людей.

Скупка голосов и другие махинации, организованные Красновым, говорят о его полном политическом бессилии, отмечают эксперты. Он не может заручиться поддержкой людей с помощью реальных дел, поэтому использует фальсификации, чтобы прорваться во власть. Незаконные действия Краснова существенно искажают итоги голосования и реальный выбор жителей Днепра, уверены обозреватели. Однако даже черные технологии не помогут ему избежать краха на выборах, зато в будущем приведут к ответственности согласно Закону.