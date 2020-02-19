В "Слуге народа" назначили куратора выборов на Днепропетровщине: кто он

Куратором местных выборов на Днепропетровщине избрали народного депутата от "Слуги народа" Юрия Киселя.

56-летний предприниматель и политический деятель является уроженцем Кривого Рога. Будучи знакомым с реалиями своего региона, он займется подбором кандидатов и понесет ответственность за итоговый результат, сообщает 49000.com.ua.

В августе 2019 года Юрий Кисель возглавил комитет Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры. В парламент он прошел по спискам "Слуги народа" под номером 43. Несмотря на то, что Кисель до сих пор не вступил в партию, курировать ее работу на местных выборах будет именно он.

В "Слуге народа" назначили куратора выборов на Днепропетровщине Коллаж

До того, как уйти в политику, Юрий Кисель был владельцем небольшого бизнеса по производству и продаже стройматериалов. У одной из его фирм – ООО "Растро" – до сих пор имеется налоговый долг в сумме 44 тысячи гривен.

Свою политическую карьеру нардеп начал с громкого скандала. В сентябре прошлого года сеть всколыхнула запись беседы "слуг народа" во главе с "кварталовцем" Юрием Корявченковым с главами полиции Днепропетровской области и Кривого Рога, во время которой обсуждались новые "полномочия", незаконный бизнес и протекция Зеленского. На ней присутствовал и сам Кисель.

В "Слуге народа" назначили куратора выборов на Днепропетровщине 49000.com.ua

Особый интерес представляют помощники "зеленого нардепа". Двое из них достались "слуге народа" в наследство от "Партии регионов" и ныне запрещенной Компартии. Так, Андрей Улицкий в 6 созыве парламента был помощником Игоря Калетника – главы таможни времен режима Януковича, голосовавшего за "диктаторские законы" 16 января. В 8 созыве он помогал Владимиру Кацубе, которого называют одним из спонсоров пророссийского блогера Шария. Наталья Бреславская в 7 созыве представляла интересы Александра Бобкова. По неподтвержденной информации, на данный момент он воюет на стороне пророссийских террористов "ДНР" в составе батальона "Пятнашка". Еще один помощник Киселя – Никита – младший брат Сергея Шефира, первого помощника Зеленского и его давний бизнес-партнер.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что партия "Слуга народа" определила кураторов, которые будут готовить кандидатов в регионах к местным выборам и отвечать за конечный результат. По словам собеседников, конечный список нардепов-кураторов якобы утверждается президентом Владимиром Зеленским.

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