В сканере за сотню миллионов хранят трактор: советник премьера Юрий Голик рассказал о проверке Буковинской таможни

Советник премьер-министра Украины Юрий Голик рассказал в Facebook подробности правительственной инспекции пункта пропуска "Порубное" в Черновицкой области.

Там, в частности, не введены в эксплуатацию сканера, а дорога к пункту пропуска на границе с Румынией построена частями.

"Например, сканера. Они есть. Построены. Смонтированы. Но не введены в эксплуатацию. Не хватает каких-то бумажек. Поэтому, например, на пункте пропуска в Черновицкой области, где мы были сегодня, в помещении где установлен сканер, хранят трактор. Трактор, несомненно, вещь нужная. Но сканер лучше. А хранить трактор в помещении с оборудованием за сотню миллионов гривен – маразм", – написал Голик.

Советник премьера также напомнил, что таможенный эксперимент дал области более 800 млн гривен на строительство дороги к "Порубному". Но при этом дорога к крупнейшему пропускному пункту есть частями.

"Участок есть, два участка нет. Любимая забава Укравтодора – ремонтировать кусками пять лет подряд – во всей красе", – отметил он.

Голик добавил, ссылаясь на слова премьера Алексея Гончарука и главы Государственной таможенный службы Максима Нефедова, что уже в этом году будет новая таможенная служба с кардинально другим кадровым составом. С существующей таможни туда перейдут не все.

По итогам инспекции на "Порубном" Голик отметил, что нынешней таможне можно ставить пятерку "за артистизм и сценаризм".

"Знаем куда обратиться, когда нужен будет классный сценарий и хорошие артисты. Справились без дублей. Молодцы. Но сути это не отменит. И грядущие изменения не повернет вспять", – написал он.

При этом советник премьера отметил, что искренне не завидует Максиму Нефедову. "Разгрести все то болото, что ему досталось, та еще задача. С другой стороны, есть масса быстрых решений, которые просто нужно сделать", – уверен Голик.

Он также рассказал, что в Черновицкой области есть еще два пункта пропуска, на которые были деньги от ЕС, но их не сумели использовать. Поэтому с 2016 года их строительство заморожено, а суды уже дошли до Верховного.

"Но теперь все будет по-другому. Сканер запустится. Пункты достроятся. И дорога будет", – резюмировал советник премьера.

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