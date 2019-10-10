Рябошапка уволил прокурора Днепропетровской области: подробности

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении прокурора Днепропетровской области Романа Токаря.

Решение было принято в четверг, 10 октября, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Руслан Рябошапка уволил прокурора Днепропетровщины УНН

"10 октября 2019 года Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об освобождении от должности прокурора Днепропетровской области", – сказано в сообщении.

Токарь занимал должность прокурора области с мая текущего года. О том, кто возглавит областную прокуратуру, пока не сообщается.

Ранее Рябошапка уволил прокуроров Винницкой, Волынской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областей.

Как писал OBOZREVATEL, глава Национальной полиции Сергей Князев назначил подполковника Владимира Огурченко новым руководителем полиции Днепропетровской области. 4 сентября, первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин представил его личному составу.

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