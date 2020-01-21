В Музее АТО в Днепре создан уникальный 3D-тур, - советник премьера Юрий Голик

К третьей годовщине создания в Днепре Музея Гражданского Подвига, более известного под названием Музей АТО, был создан уникальный 3D -тур по экспозиции Музея, благодаря которому можно совершить виртуальную экскурсию по четырем эмоциональным пространствам Музея и погрузиться в атмосферу продолжающейся в Украине войны. Ссылку на 3D-тур публикует у себя в Фейсбуке советник премьер-министра Юрий Голик.

В 2015-2019 годах Голик был советником бывшего главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко и принимал непосредственное участие в создании мемориального комплекса.

"Четыре года назад в Днепропетровской области стартовал уникальный проект - создание Музея Гражданского Подвига (Музея АТО) в Днепре. 23 января 2017 года первый такой музей в Украине открыл свои двери. Инициаторами создания музея стали сами участники АТО и волонтеры. Огромная команда создала уникальный музейный комплекс", - вспоминает Голик.

За 3 года существования в Музее АТО было проведено около 4 000 экскурсий, которые посетило более 400 000 человек.

Наряду с многочисленными оригинальными образцами военной техники, привезенной из зоны боевых действий самими участниками АТО и волонтерами, в Музее применяются также и современные технологические разработки, усиливающие эмоциональное восприятие описываемых событий.

Так, в панорамном кинотеатре демонстрируется документальный фильм "Днепр – форпост Украины" в формате 360 градусов.

"Музей быстро стал протокольным местом, поэтому по многочисленным просьбам иностранных делегаций была создана английская версия "Dnipro - outpost of Ukraine", которая была представлена в 2018 году. Это первые в мире панорамные фильмы в формате 360 градусов, сделанные преимущественно из документальной хроники, которые посмотрели уже более 250 000 человек", - пишет Голик .

Напомним, истории создания Музея АТО в Днепре Юрий Голик посвятил большую часть своей книги "Бесконечность не для слабаков", в которой он описал успешный опыт реализации многочисленных проектов командой бывшего губернатора Днепропетровской области.

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