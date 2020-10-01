В Кривом Роге кандидата в мэры подозревают в создании сетки по скупке голосов

В Кривом Роге работников одного из предприятий заставляют агитировать горожан за кандидата на пост городского главы от "Слуги народа".

Рабочим горно-обогатительных комбинатов якобы разослали сообщения с ультиматумом вступать в бесплатные агитаторы через отдел кадров. Таким образом политик строит сетку по скупке голосов, сообщает "UA24".

Полиция Кривого Рога открыла уголовное дело по факту незаконной агитации и принуждения к голосованию.

При этом сам кандидат заявил, что к данной рассылке ни он, ни предприятие отношения не имеют. Рабочие же утверждают, что она происходила именно с сайтов компании.

На этом скандал с агитацией не закончился. Появились фото инструкции агитатора, согласно которой он должен собирать персональные данные криворожан – ФИО и номера телефонов. Это и является свидетельством первого этапа построения сетки. На втором избирателям обычно предлагают деньги, чтобы они отдали свой голос за определенного кандидата.

Все действия агитаторов четко регламентированы и контролируются бригадирами. Основной упор они должны делать на тех людей, которые еще не определились со своим выбором. Если же избиратель твердо решил голосовать за этого человека, на него не тратят время.

Инструкция агитатора. ua24.life

Агитаторов контролирует бригадир. ua24.life