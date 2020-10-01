В Кривом Роге кандидата в мэры Шевчика подозревают в создании сетки по скупке голосов

В Кривом Роге работников "Метинвеста" заставляют агитировать горожан за кандидата на пост городского главы от "Слуги народа" Дмитрия Шевчика.

Рабочим горно-обогатительных комбинатов разослали сообщения с ультиматумом вступать в бесплатные агитаторы через отдел кадров. Таким образом политик строит сетку по скупке голосов, сообщает "UA24".

Полиция Кривого Рога открыла уголовное дело по факту незаконной агитации и принуждения к голосованию. После этого Шевчик на своей странице в Facebook написал о том, что к данной рассылке ни он, ни "Метинвест" отношения не имеют. Рабочие же при этом утверждают, что она происходила именно с сайтов предприятия.

На этом скандал с агитацией не закончился. Появились фото инструкции агитатора, согласно которой он должен собирать персональные данные криворожан – ФИО и номера телефонов. Это и является свидетельством первого этапа построения сетки. На втором избирателям обычно предлагают деньги, чтобы они отдали свой голос за определенного кандидата.

Все действия агитаторов за Дмитрия Шевчика четко регламентированы и контролируются бригадирами. Основной упор они должны делать на тех людей, которые еще не определились со своим выбором. Если же избиратель твердо решил голосовать за Дмитрия Шевчика, на него не тратят время.