В команде 'Пропозиції' знают, насколько важна забота о детях

Многие детские спортивные кружки и клубы Каменского функционируют в условиях, далеких от идеала.

Дети и подростки вынуждены тренироваться в помещениях без ремонта, необходимого современного инвентаря и даже без отопления. Среди них - БК "Ринг".

В четверг, 1 октября, глава партии "Пропозиція" в Каменском, кандидат в депутаты областного совета Валерия Гаркуша и кандидат в депутаты городского совета Дмитрий Маханько побывали здесь в гостях. На жизнь в клубе не особо жалуются, но невооруженным глазом видно, что многое здесь держится на чистом энтузиазме его руководства.

Директор и тренер БК "Ринг" Андрей Шешурев рассказал, что клуб постоянно посещают около 70 детей возрастом от 8 лет. За время существования "Ринга" его воспитанники неоднократно становились победителями чемпионатов Украины, Днепропетровской области, призерами чемпионатов Европы и участниками чемпионата мира. Все эти достижения даются юным чемпионам нелегко, ведь зимой они вынуждены заниматься в рукавицах и шапках. Ассортиментом оборудования и эстетикой зала также не похвастаешься.

"Сегодня мы как можем содержим клуб своими силами. В горсовет не ходим попрошайничать. Клянчить у кого-то не хочется, но даже те же боксерские перчатки сегодня стоят порядка 600-700 гривен, и далеко не все родители могут позволить их взять и купить. Хороший ремонт и отопление у нас пока только в мечтах", – рассказывает директор и тренер БК "Ринг" Андрей Шешурев.

В команде "Пропозиції" знают, как можно помочь развитию подобных клубов, используя возможности местного самоуправления.

"БК "Ринг" — это очень известный зал, где был воспитан не один чемпион. И хоть тренер этого не говорит, но сегодня у ребят много проблем. Многое здесь держится исключительно на энтузиазме руководителей, которые все средства вкладывают в инвентарь и развитие спорта. Бокс – спорт недешевый, но речь идет в первую очередь о детях. Сегодня они выступают на международных соревнованиях, и мне больно смотреть, в каких условиях спортсмены занимаются. Я считаю, что клубу необходима поддержка местного самоуправления. Не может такого быть, чтобы одни направления спорта в городе развивали, а другие игнорировали. Ведь это как пальцы одной руки: нельзя одни любить, а другие нет. Средства должны распределяться равномерно на все виды спорта. Выборы – не выборы, а мы пообещали боксерскому клубу "Ринг", что всегда будем рядом и будем их поддерживать. Это наша позиция", – подчеркнул кандидат в депутаты Каменского горсовета Дмитрий Маханько.

Валерия Гаркуша уверена, что молодежи необходимо предоставить возможность заниматься спортом рядом с домом. Клубы, которые на общественных началах воспитывают чемпионов, должны получить поддержку местного самоуправления.

"У нас в городе достаточно помещений для таких клубов, их можно привести в порядок. Кроме того, важно, чтобы они соответствовали требованиям. Да, в городе есть спортивные школы, но я считаю, что детворе все равно нужно заниматься поближе к дому. Так и родителям спокойнее за безопасность детей, и ребята не шатаются без лишней на то надобности. По моему мнению, такие спортивные клубы должны быть созданы в каждом районе, и их можно и нужно поддерживать. Спорт – это всегда хорошо, и будет просто отлично, если вместо того, чтобы зависать за компьютером, лазить по крышам и подвалам, дети будут заняты в спортивных секциях, а кто-то, возможно, обретет там профессию. Сегодня мы нашли полное взаимопонимание с руководством БК "Ринг" и обсудили перечень вопросов, которые необходимо решить в первую очередь. Но самое главное – мы действительно знаем, как помочь, и вместе с командой "Пропозиції" готовы над этим работать", – подчеркнула кандидат в депутаты областного совета Валерия Гаркуша.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что партия "Пропозиція" в Каменском идет в горсовет под №14.