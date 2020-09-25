В Каменском партия "За майбутнє" не примет участия в выборах из-за нарушения гендерной квоты

В Каменском Днепропетровской области на выборы в городской совет смогли зарегистрироваться 13 из 14 претендующих партий. Исключением стала политическая партия "За майбутнє".

Партии отказали в регистрации из-за несоблюдения гендерной квоты в списках кандидатов. Об этом сообщила глава Каменской избирательной комиссии Анна Торишняя.

Избирком принимал документы политических партий до 00:00 пятницы, 25 сентября. Представителей партии "За майбутнє" уведомили о присутствующих в документах недоработках. Среди них, в частности – несоответствие объема предвыборной программы. Главной же проблемой, которая помешала "За майбутнє" пройти регистрацию, стало нарушение гендерного равенства, которое предусмотрена новым избирательным кодексом.

"Согласно законодательству, если список не кратен пяти, все кандидаты включаются по очереди согласно своему полу. 42 кандидата в списке, 40 – кратно пяти, 41-й и 42-й – не кратны и должны быть разнополыми. В списке у партии "За майбутнє" было нарушение: 41-й и 42-й кандидаты – это две девушки", – рассказала Анна Торишняя.

Такое нарушение, как несоответствие списка, не могло быть устранено путем доработки, так как данный документ утверждается общим собранием партии и только на нем можно поменять номера кандидатов. В связи с тем, что ошибку обнаружили 24 сентября – в последний день регистрации, партия не могла успеть устранить ее по причине того, что избирательную комиссию необходимо оповещать за день о проведении партийной конференции.

"Данные документы нам были поданы в 21:00 на заседании комиссии, поэтому мы не могли принять другого решения, кроме как отказать в регистрации", – объяснила Торишняя.

Сразу после отказа в регистрации в 00:01 25 сентября представители партии "За майбутнє" подали заявление с просьбой не рассматривать их предыдущие документы из-за якобы возникшей технической ошибки. Все это сопровождалось вызовом полиции.

"Они подали новый единый список, который просят рассмотреть, но, к сожалению, решение уже принято и отменить его может либо Центральная избирательная комиссия, либо суд", – отметила Анна Торишняя.

Представители партии "За майбутнє" получили в избиркоме Каменского копии документов, чтобы обжаловать отказ в регистрации в суде.

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