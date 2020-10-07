В Каменском митинговали против открытия в городе опасного производства

Во вторник, 6 октября, в Каменском состоялся митинг против открытия в городе без обсуждения с громадой предприятия по переработке опасных отходов ООО "Рокобан".

Акция протеста прошла на Соцгороде возле остановки "Южная". Народное негодование объединило около 100 человек: неравнодушных жителей города и представителей не менее пяти политических партий. Изначально было оговорено: митинг проходит без партийной символики и политического окраса. В первую очередь – интересы людей.

Каменчане против строительства в городе нового завода.

Главной причиной собрания послужило выданное Министерством охраны окружающей среды Украины разрешение на деятельность ООО "Рокобан". Документ был выдан, несмотря на неоднократные обращения горожан в Министерство о недопустимости открытия в Каменском подобного предприятия, ведь сегодня город и без того является сплошной зоной экологического бедствия. Тем не менее, разрешение было выдано. Так называемое "общественное обсуждение" из-за карантина было проведено в цифровом формате. Многочисленные замечания и предложения каменчан не учли. Их там, как говорится, как и не было.

На митинге выступили политики, местные чиновники и горожане. Все высказались против открытия подобного завода в Каменском. В конце собрания была принята резолюция с требованиями к Президенту Украины, Кабмину, ДнепрОГА, Каменскому горсовету и руководству ООО "Рокобан". В том случае, если ничего предпринято не будет, к 20 октября люди пообещали перекрыть дорогу.

Была подписана резолюция с требованиями к центральной власти.

Активное участие в митинге приняли кандидаты в депутаты от партии местного самоуправления "Пропозиція". Происходящее прокомментировала кандидат в депутаты областного совета Валерия Гаркуша:

"Центральная власть не слышит громаду, мы об этом говорили неоднократно. И это большая проблема. "Рокобан" тому подтверждение. Ситуация, которая сегодня разворачивается в нашем с вами городе, является ярким примером тому, что принятие решений в Киеве без учета мнения местного самоуправления – это кардинально неправильно. И уж тем более, если речь идет об открытии предприятия по переработке вредных веществ с потенциальным вредом экологии. Они хоть были в нашем городе?! В Министерстве охраны окружающей среды не знают, какая у нас тут ситуация?! Или нас вообще в могильник превратить хотят?" – возмущена Валерия Гаркуша.

Кандидат в депутаты отметила, что подобным действиям центральной власти будет дан отпор. И политические взгляды здесь ни при чем, ведь речь идет в первую очередь о здоровье и комфорте горожан.

"В данной ситуации флаг только один, и это флаг нашего города. Каким образом им удалось взять в аренду землю, каким образом они получили лицензию, чем конкретно они собираются заниматься – на все эти вопросы ответ до сих пор не получен. Мы поддерживаем местное самоуправление в их стремлении разрешить этот вопрос судом, но будем действовать и со своей стороны. Отмечу, что именно партия "Пропозиція" в своей программе для Каменского настаивает на следующих пунктах:

передача экологического контроля и экологического сбора на муниципальный уровень;

принятие муниципальной программы штрафов к нарушителям, штрафование предприятий-загрязнителей.

На акции протеста собрались около 100 человек.

Работай эти нормы сегодня, подобной истории в Каменском бы не произошло. Теперь для разрешения этой ситуации придется подключать суд, что, насколько я понимаю, и будет сделано. Мы же продолжим работу по своей линии", – подчеркнула Валерия Гаркуша.

Глава партии "Пропозиція" в Каменском уверена, что митинги ради шумихи – это не конструктивная работа на результат. Ведь ситуация с "Рокобаном" тянется уже более года, а вспомнили о ней громко только сейчас.

"Митинги – это, конечно, интересная вещь, особенно когда они проходят во время предвыборного процесса. Но я не считаю их эффективными. Да, они необходимы, чтобы привлечь внимание к проблеме, более широко рассказать о ней в СМИ и социальных сетях. Сейчас идет предвыборная агитация, и конфликт вокруг "Рокобана", определенно, добавит дивиденды каким-то политическим проектам. С другой стороны, сейчас информационное поле настолько перенасыщено различными вопросами и проблемами, что этот митинг попросту забудется, проблему не решив. Мне кажется, что этот вопрос нужно поднимать не только до 25 октября, но и после выборов, причем независимо от их исхода. Вот тогда толк будет", – уверена Валерия Гаркуша.

Участие в митинге приняли кандидаты в депутаты от партии местного самоуправления "Пропозиція".

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что партия "Пропозиція" в Каменском идет в горсовет под №14.