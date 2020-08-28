В горсовете Каменского создана фракция политической партии "Пропозиція"

В пятницу, 28 августа, в Каменском Днепропетровской области городской глава Андрей Белоусов на 45-ой сессии горсовета объявил о создании фракции политической партии "Пропозиція".

В состав фракции вошли активные политики города Каменское: Елена Демишева, Анна Торишняя и Марина Саранча. Ее главой стала депутат городского совета Елена Демишева.

О создании фракции политической партии "Пропозиція" объявил мэр Каменского. Событие

Политик отметила, что главные программные цели "Пропозиції" в Каменском – это развитие родного города, отстаивание интересов местного самоуправления и работа на благо горожан.

В команду партии "Пропозиція" в Каменском вошли люди, известные местным жителям своей работой, которые знают родной город, живут в нем и любят его.

Главой фракции стала депутат Елена Демишева. Событие

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что к партии "Пропозиція" в Каменском присоединяется все больше специалистов.