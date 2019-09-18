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18 сентября • обновлено в 13:53
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В Днепре Зеленский провел серьезные кадровые изменения: подробности

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В Днепре президент Украины Владимир Зеленский назначил новых судей.

Изменения произошли в семи районах. Соответствующий документ опубликован на сайте президента Украины.

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Указ создан 17 сентября 2019 года №698/2019 "О назначении судей" в Днепропетровской области. Так, были назначены:

  • судья Кировского районного суда города Днепр Александра Колесниченко;

  • судьи Красногвардейского районного суда города Днепра: Дмитрий Черкез и Михаил Юшков;

  • судья Ленинского районного суда Днепр Максим Таус.

  • судья Солонянского районного суда Днепропетровской области Александр Стрельников;

  • судья Жовтневого районного суда Днепра Ольга Наумова;

  • судья Вольногорского городского суда Днепропетровской области Инна Илюшик;

  • судьи Индустриального районного суда Днепра Анна Беседа и Евгений Волошин;

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет Министров Украины назначил нового главу Днепропетровской областной государственной администрации.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Днепр
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