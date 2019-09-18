В Днепре Зеленский провел серьезные кадровые изменения: подробности

В Днепре президент Украины Владимир Зеленский назначил новых судей.
Изменения произошли в семи районах. Соответствующий документ опубликован на сайте президента Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский
Указ создан 17 сентября 2019 года №698/2019 "О назначении судей" в Днепропетровской области. Так, были назначены:
судья Кировского районного суда города Днепр Александра Колесниченко;
судьи Красногвардейского районного суда города Днепра: Дмитрий Черкез и Михаил Юшков;
судья Ленинского районного суда Днепр Максим Таус.
судья Солонянского районного суда Днепропетровской области Александр Стрельников;
судья Жовтневого районного суда Днепра Ольга Наумова;
судья Вольногорского городского суда Днепропетровской области Инна Илюшик;
судьи Индустриального районного суда Днепра Анна Беседа и Евгений Волошин;
Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет Министров Украины назначил нового главу Днепропетровской областной государственной администрации.
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