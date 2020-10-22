В Днепре Зе-кандидат Рыженко согнал людей на акцию в свою поддержку

Назначенный Зеленским кандидат на выборах в Днепре Сергей Рыженко занимался явной агитацией в рабочее время.

Так, на поспешно организованной "встрече с коллективом" он призывал своих многочисленных подчиненных — сотрудников областной больницы им. Мечникова — голосовать за себя на выборах мэра и поддерживать "слуг народа" на выборах в местные советы. Об этом один из медицинских сотрудников больницы, пожелавший остаться неизвестным по понятным причинам, рассказал редакции "Днепро главное".

Рыженко, с одной стороны, запугивал своих подчиненных, с другой — обещал увеличение финансирования. Более того, учитывая свою роль ставленника от "партии власти", кандидат еще до выборов уверен в успехе:

"Я знаю, при любых комбинациях мы выигрываем. Мэром лучше – денег больше попадет в больницу Мечникова. Депутатом меньше – сразу говорю. Но каждый депутат может ежегодно принести в свой округ, в свое учреждение до 5 млн грн (в действительности — 2,3 млн грн. — Ред). Это тоже большая цифра", — заявил Рыженко.

На встрече с медиками Рыженко запугивал людей потерей работы: "Нужно сделать все возможное, чтобы на нашей территории сохранились исторические традиции. И мы не искали место работы (…) по всему городу. А приходили на нормальное своё рабочее место, которое уже и подготовлено".

А также распространял откровенную ложь о том, что в случае его проигрыша на выборах на месте больницы Мечникова могут построить многоэтажки.

"Очень большие притязания на этот кусок земли и больницу Мечникова", — заметил он.

Наконец, в худших традициях Януковича (с которым Рыженко в свое время позировал на фото) главный врач областной больницы добровольно-принудительно загонял своих подчиненных на массовую акцию (автопробег) в поддержку Зе-команды на выборах. На разумные вопросы коллег и подчиненных относительно маршрута и прочих технических деталей Рыженко ответить не смог.

"Честно говоря, знаю, что где-то через центр города точно мы поедем, может быть по набережной. Там организаторы самостоятельно занимаются, не знаю", – ответил он.

Рыженко "призывал" медиков не просто присоединиться к автопробегу в его честь, но и "подключать" родственников и друзей с машинами: "Я вас всех прошу поучаствовать в этом пробеге. Если есть возможность — взять с собой еще пару своих друзей, которые проедут вместе с вами".

Подчиненные Рыженко — медики областной больницы, возмущенные наглым давлением, разумеется, проигнорировали агитационный "автопробег". В итоге, акция от "слуг" и Рыженко получилась настолько незначительной, что Днепр ее даже не заметил.