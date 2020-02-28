В Днепре создали штаб по вопросам готовности реагирования на распространение китайского коронавируса COVID-19. На это из городского бюджета выделили 98 миллионов гривен.

Соответствующее распоряжение подписал мэр Борис Филатов, сообщили на сайте городского совета Днепра. Средства перераспределили в резервный фонд во время внеочередного исполкома.

Эти деньги направят на решение оперативных вопросов, связанных с коронавирусом, в частности, закупку необходимого медицинского оборудования, лекарств, одежды, а также проведения профилактических мероприятий.

Борис Филатов dniprorada.gov.ua

Мэр Днепра заявил, что почти месяц назад департамент здравоохранения Днепропетровской области определил 21-ю городскую инфекционную больницу госпитальной базой в случае вспышки коронавируса. В этом заведении, по словам Филатова, нет ни медикаментов и защитных костюмов, ни денег на их приобретение.

"Областные чиновники до сих пор не решили вопрос с финансированием и не отвечают на письма мэрии. Именно поэтому руководство Днепра приняло решение о подготовке комплекса мер к возможной вспышке вируса, чтобы в случае необходимости принять оперативные действия для безопасности и здоровья горожан", – отметили в мэрии.

В Днепре выделили почти 100 млн на предотвращение эпидемии коронавируса dniprorada.gov.ua

В Днепре выделили почти 100 млн на предотвращение эпидемии коронавируса dniprorada.gov.ua

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