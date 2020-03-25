Несмотря на отсутствие финансовой поддержки Киева, мэрия Днепра приложила максимум усилий для того, чтобы город был готов к эффективной борьбе с эпидемией коронавируса.

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Справиться с проблемой самостоятельно удалось благодаря пересмотру бюджета и сокращению нецелевых расходов. На закупку всех необходимой техники, средств защиты и препаратов было выделено почти 100 миллионов гривен, и это не предельная сумма, рассказал городской голова Днепра Борис Филатов в интервью журналисту Юрию Бутусову.

По словам мэра, из-за нового закона, согласно которому город лишен доходов от налогов на землю и недвижимость, ежемесячно медицина Днепра недополучает миллионы. В связи с этим местным властям пришлось справляться с подготовкой к медреформе самостоятельно – и достаточно успешно. Никто из 10 тысяч медработников города не останется без работы.

Филатов о борьбе с коронавирусом Коллаж

Помимо этого, принимаются все необходимые меры как для предотвращения заболеваемости, так и лечения жертв эпидемии. На данный момент в город направляется крупная партия аппаратов ИВЛ, медицинских принадлежностей и лекарств.

"Мы продолжаем новые закупки. Каждый день город получает по контракту с одной из фабрик 100 костюмов биологической защиты. 21-я больница уже перепрофилирована под инфекционную полностью, также будет перепрофилирована 8-я и 11-я больницы. Идет подготовка к развертыванию полевого госпиталя. Комиссия по чрезвычайной ситуации приняла решение конфисковывать запасы спирта у подпольных "наливаек", поскольку в открытой продаже спирта нет. Мы заключили договор с одной из косметологических фабрик города о производстве антисептиков из спиртосодержащих жидкостей, сейчас в резерв закладывается 88 тысяч поллитровых бутылок антисептиков, в случае вспышки эпидемии мы обеспечим всех средствами гигиены, прежде всего врачей и полицейских", – поделился городской голова.

Весь общественный транспорт Днепра перепрофилирован для развозки сотрудников критической инфраструктуры. Иногородние медики и полицейские смогут разместиться в гостиницах. Не забыли и о самой уязвимой группе населения – пенсионерах. Их обеспечат продуктовыми пайками.

"Но будет одно условие – получатели бесплатного недельного пайка не имеют права выходить из дома. Тот, кто получает помощь, а потом снова пойдет в магазин, получать паек не будет. Также получат выплаты работающие родители семей с маленькими детьми при условии, что дети в эти дни будут находиться дома", – отметил Филатов.

В целях безопасности вокруг города на время эпидемии установят постоянные блок-посты. Это поможет не только минимизировать распространение инфекции, но и затруднить деятельность преступников.

"Сейчас суды не могут работать в обычном режиме. Поэтому предупреждаю на период эпидемии всех потенциальных грабителей и воров, у которых нет совести или инстинкта самосохранения. Те, кто в такое время будет грабить, могут не успеть найти адвоката. Мы будем бороться с беспределом так же жестко, как в 2014-м боролись с предателями Украины", – подытожил мэр.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Борис Филатов обвинил парламент и Кабинет министров в бездействии и потакании крупному бизнесу. По его словам, налоговые льготы для крупного бизнеса уничтожат местные бюджеты и возможности городов хоть как-то противостоять эпидемии коронавируса и обеспечивать элементарные потребности.

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