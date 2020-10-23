В Днепре накануне местных выборов студентам Днепровского национального университета имени Олеся Гончара предлагали деньги за голос за одного из кандидатов в мэры города.

За продажу своего голоса обещали заплатить 250 гривен, передает "Днепр Час".

Как стало известно, "заманчивое" предложение появилось в общежитии №4 ДНУ.

Все, что следует сделать – прийти в день выборов на участок, поставить галочку напротив фамилии нужного кандидата и отправить куратору фото бюллетеня.

В Днепре студентам предлагали 250 гривен за голос за кандидата в мэры "Днепр Час"

В Днепре студентам предлагали 250 гривен за голос за кандидата в мэры "Днепр Час"

В Днепре студентам предлагали 250 гривен за голос за кандидата в мэры "Днепр Час"

В Днепре студентам предлагали 250 гривен за голос за кандидата в мэры "Днепр Час"

Важно отметить, что согласно ч.1 ст. 160 Уголовного кодекса Украины, за подкуп избирателей правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет. Тем людям, которые совершили продажу своего голоса, также грозит наказание в виде штрафа или даже лишения свободы до двух лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре разоблачили хакера, который продавал персональные данные людей перед выборами. Злоумышленник осуществлял это на хакерском форуме.