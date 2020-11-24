В Днепре составили "рейтинг лжи" от оппонентов Филатова перед выборами

В Днепре собрали основные фейковые заявления оппонентов переизбранного на новый пост городского главы Бориса Филатова, которые в ходе предвыборной кампании накануне местных выборов вылили на него немало грязи, но так и не смогли повлиять на решение горожан

Как пишет "Наше місто", теперь многим "пустословам" есть, о чем задуматься, поскольку мэр сохранил свою должность, получив более 80% поддержки горожан.

Показательной может стать история экс-заммэра Ирины Зайцевой. Сегодня тяжело найти хотя бы одну запись ее выступления, в которой бы она не обвиняла городскую власть во всех бедах и напастях. Критика – вещь полезная лишь в том случае, если содержит конструктив.

Ирина Зайцева критиковала деятельность Филатова Наше місто

Как утверждает издание, претензии Ирины Зайцевой к команде Филатова относительно запущенности городских парков ничего, кроме улыбки, вызывать не могут.

"Не с ее ли подачи из парка Глобы годами выжимали все до последней копейки. Не она ли стала одним из выгодополучателей растущих тут как грибы после дождя ресторанов и кафе? Вторым выгодополучателем, стоит напомнить, был нынешний оппонент Филатова Загид Краснов. Именно его жена Эльвира и заведовала делами тамошних развлекательных заведений. Довести до действительно плачевного состояния прекрасный парк Ирине Зайцевой удалось. А вот разглядеть те скверы и новые зеленые зоны отдыха горожан, которые за пять лет создала команда Филатова, не удалось", – говорится в материале.

Вспомнили журналисты и критику команды Филатова представителем конкурирующего штаба Еленой Зеевой. Издание считает ее претензии к городской власти достаточно странными.

Елена Зеева Наше місто

"Хочу ли я жить в городе, … в котором ЖЭК не делает абсолютно ничего, но при этом исправно требует оплату не оказанных услуг?! А ОСМД не получает никакой помощи, потому что не позволяют воровать ушлым чиновникам…", — говорила Зеева.

"И это при том, что как раз ОСМД в нашем городе имеют такую поддержку, как ни в одном другом населенном пункте страны. Видимо, в запале политической борьбы данная днепрянка считает вполне нормальным переходить на личности, откровенно оскорбляя представителей руководства города. Однако, сама похвастаться особыми достижениями на благо нашего мегаполиса, Елена Зеева не может", – отметили журналисты.

Предприниматель Дмитрий Хозин до недавнего времени представлял в городском совете Блок Петра Порошенко. Но на последние выборы пошел под знаменами "ДемАльянса" (не прошел, кстати). Старая политическая сила, вероятно, не захотела связываться с прогульщиком. Ведь он посетил только половину пленарных заседаний сессий горсовета и лишь треть (!) заседаний комиссий, в которых был представлен. Являясь непримиримым критиком политики Бориса Филатова, этот юноша не удосуживается в своих гневных тирадах заниматься хотя бы банальным фактчекингом.

Дмитрий Хозин – непримиримый критик политики Бориса Филатова Наше місто

"Филатов сейчас мало обещает. Не обещает справедливой программы поддержки ОСМД, не обещает нормального Бюджета участия, не обещает снизить тарифы на коммун. услуги которые стали самыми высокими в стране", — написал он буквально за несколько дней до второго тура.

"То есть с программой и стратегическим планом Филатова, который можно было получить от волонтеров буквально на каждом углу, Дмитрий Хозин ознакомиться не смог. Что же касается коммунальных тарифов, то тут вообще получилось "неудобненько". Ведь по той же низкой цене на воду Днепр идет третьим в стране. Видимо, эту информацию господин Хозин тоже "прогулял"", – подчеркнуло издание.

СМИ выразило надежду, что подобные персонажи будут постепенно уходить в политическое прошлое, а руководство города – успешно работать во главе с Борисом Филатовым.