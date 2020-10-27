В Днепре секретарь городской избирательной комиссии вместо подсчёта голосов уехал поддержать партнёра

Секретарь Днепровской городской комиссии Андрей Баско вот уже несколько часов находится в территориальной избирательной комиссии АНД-района Днепра, пока очереди из уставших представителей участковых комиссий тщетно пытаются сдать протоколы в горизбирком,.

Казалось бы, учитывая крайне напряженную обстановку вокруг работы городского избиркома и весьма нелестную ее оценку со стороны членов участковых комиссий, причина отсутствия на рабочем месте секретаря горТИК должна быть прозрачной и очень важной, но как-либо прокомментировать журналистам свое пребывание в АНД терризбиркоме Баско категорически отказался, пишет "Днепровская панорама".

Представители сразу нескольких политических партий, находящиеся в АНД ТИК, не на камеру высказывают предположение, что появление Баско в АНД обусловлено ещё одним участником местных выборов — Загидом Красновым. Как известно, с последним Баско связывают давние деловые и политические отношения, благодаря чему в Днепре за ним устойчиво закрепилось реноме "человека Краснова". Собеседники утверждают, что нахождение Баско в районной комиссии может объясняться только лишь желанием Баско помочь своему партнеру и покровителю: от защиты результатов его политсилы до попытки повлиять на ход и итог подсчёта голосов на опорном для Краснова районе.

Как отмечается, ранее Баско уже был замешан в махинациях в ходе предвыборной кампании в этом году, а также на довыборах в ВР в 2016 году, которые Загид Краснов проиграл.

Кроме того, СМИ сообщают, что работа городской избирательной комиссии также сознательно затягивается ее руководством.

Напомним, мэр Днепра Борис Филатов обратился к руководителям политических партий с призывом повлиять на своих представителей в местных избиркомах, чтобы обеспечить объективный и оперативный подсчет голосов и подведение итогов выборов.