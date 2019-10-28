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28 октября • обновлено в 09:32
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В Днепре "с нуля" строят новую четырехполосную трассу

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Советник премьер-министра Юрий Голик на своей странице Facebook наглядно показывает, как в чистом поле проходит строительство новой четырёхполосной трассы Днепр – Решетиловка.

Он напомнил, что дорога Днепр – Запорожье отремонтирована. 130 км дороги Запорожье – Мариуполь отремонтировали в этом году за рекордные 68 дней. И вот сейчас строится с нуля трасса Днепр – Решетиловка.

Новости
Юрий Голик считает, что нормальный диалог главное для продолжения децентрализации

"Очень скоро от Мариуполя до Львова и Ужгорода можно будет проехать по классным дорогам на легковом автомобиле. Вот так и будет", – отметил Юрий Голик.

Трасса Днепр-Решетиловка

Трасса Днепр-Решетиловка

facebook.com/y.golyk

На снимках с объекта советник показал, людей, которые строят новою трассу.

Строительство новой трассы

Строительство новой трассы

facebook.com/y.golyk

“Малая часть тех, благодаря кому эта трасса возможна. Спасибо за ваш труд!”, – написал Юрий Голик.

Трасса Днепр-Решетиловка

Трасса Днепр-Решетиловка

facebook.com/y.golyk

Также он отметил, какое большое количество техники задействовано в строительстве трассы.

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Персона
Юрий Голик
Место
Украина Днепр
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