В Днепре раскрыли махинации Загида Краснова – СМИ

В Днепре активисты раскрыли схему махинаций Загида Краснова. В частности, анализ соцсетей показал, что было организовано массовый подкуп избирателей в пользу политика Краснова, которого знают как человека с богатым криминальным прошлым.

Отмечается, что накануне выборов скупкой голосов для Загида Краснова занимались десятки его наемников. Об этом стало известно изданию "Днепр. Главное".

Как сообщают журналисты, с помощью массовой рассылки люди политика предлагали днепрянам проголосовать за Краснова на выборах и получить деньги, что является уголовным преступлением. В то же время появились прямые показания, как один из "мажорных" приближенных Краснова занимался скупкой голосов в пользу Краснова за 250-400 гривен.

Активисты утверждают, что Максим Валенко, студент и глава студсовета днепровского института Национальной академии госуправления при президенте, рассылал сообщения с предложениями продать голос за Краснова.

Валенко активно поддерживает клан Краснова и не скрывает свою мотивацию. В частности, прямо на своей странице в ФБ он ведет агитацию за ставленников Загида и одновременно постит фото из гламурных вечеринок с алкоголем в ресторане-клубе Краснова "Рио" и снимки на фоне новенькой БМВ.

Поскольку подкуп избирателей и продажа голосов – это уголовное преступление, молодой человек, по сути, подставил своих однокурсников, друзей, знакомых и других под статью,предложив продать голос за 250-400 гривен. Уголовный кодекс предусматривает за это до трех лет лишения свободы.

Горожане в соцсетях возмущены тем, что Загид Краснов и приближенные втягивают в махинации молодых днепрян, которые участвуют в незаконных действиях вроде скупки голосов для Краснова и подставляют под уголовную статью своих знакомых и друзей.

Напомним, что в день выборов в Днепре массово задерживали избирателей, в частности студентов, которые соблазнились на деньги мафии Краснова, продали голос и прямо на участках делали фото отметок в бюллетенях, что запрещено законом. Теперь у них будут проблемы с законом, одновременно сам Краснов и его приближенные будут до последнего уклоняться от ответственности с помощью денег и связей. Кстати, осведомленные источники сообщают, что значительная часть средств, которую в штабе Краснова выделяли на подкуп избирателей, была присвоена теми, кто непосредственно скупал голоса.

Как отмечали эксперты, устроены Загидом Красновым на выборах массовые фальсификации, скупка голосов за "сетки", "карусели" (вынос бюллетеней) и другие махинации позволили кандидату от криминала незаконно получить значительную часть голосов. Сейчас люди Краснова, заведенные в избиркомы, настойчиво затягивают подсчет голосов, чтобы успеть сфальсифицировать дополнительные голоса в его пользу и помочь Загиду Краснову пробраться во 2-й тур выборов мэра Днепра.