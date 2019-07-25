В Днепре признали недействительными результаты голосования на одном из участков. Видео

Окружная избирательная комиссия №25 в Днепре признала недействительными результаты голосования на участке №121366 (расположен в Днепровской клинической больнице №21).

Данное решение было принято в связи с жалобой доверенного лица кандидата в депутаты Загида Краснова, передает пресс-служба гражданской сети "Опора" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

tsn.ua

Сообщается, что члены соответствующей избирательной комиссии вносили изменения в список избирателей в день голосования без решения суда, а также в графе "Примечания" не указывали, что избиратель получил только один бюллетень - в общегосударственном округе.

Кроме того, в жалобе отмечалось, что член комиссии, выдавший избирательный бюллетень, не делал пометку "голосовал по месту пребывания", не указал свою фамилию и не расписался.

Окружная комиссия рассмотрела жалобу и приняла решение о пересчете бюллетеней с указанного участка, после чего признала голосование там недействительным.

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