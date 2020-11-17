В Днепре представители избирательного штаба Филатова рассказали о нарушениях предвыборного процесса

В избирательном штабе кандидата на пост мэра Днепра Бориса Филатова рассказали о нарушениях предвыборного процесса, которые были зафиксированы на участках города.

Как сообщает "Днепровская панорама", представитель избирательного штаба Александр Санжара напомнил, что в первом туре выборов фиксировали большое количество нарушений, связанное с фотографированием избирательного бюллетеня.

"Таких случаев выявлены десятки. У нас даже был один участок, где было 4 случая подряд, то есть пришел один человек, его поймали, вызвали полицию, потом второй, третий, четвертый", — отметил Александр Санжара.

По словам представителя избирштаба, именно из-за массовых фальсификаций действующий мэр Борис Филатов не смог получить 50% голосов в первом туре.

"Сейчас очень много телеграмм-групп, групп в других социальных сетях, призывающие всех пойти поработать на выборах. А каким образом поработать, они не объясняют. В частных разговорах с администратором становится понятно, что они предлагают продать свой голос за одного из кандидатов. Однако кандидата они скажут позже — именно в день выборов. Странным образом этот кандидат, бюллетени с отметками за которого были обнаружены на первом туре выборов на фотографиях, получил на 500 голосов больше ближайшего своего конкурента Александра Вилкула, и сейчас находится во втором туре мэрских выборов. Поэтому мы понимаем, что эта схема продолжается и только развивается", — отметил Санжара.

Санжара рассказал о нарушениях, связанных с фотографированием избирательных бюллетеней Днепровская панорама

Он также отметил, что они призывают днепрян не продавать свой голос и напомнил об уголовной ответственности за совершение таких действий.

Еще один представитель избирательного штаба Бориса Филатова, Иван Васючков, подчеркнул, что сейчас в соцсетях муссируют немало фейковой информации, и попросил избирателей быть бдительными.

"Ходят слухи о том, что, якобы, кто-то из представителей нашего действующего мэра пытается подкупить избирателей. Мы ответственно заявляем о том, что эта информация не соответствует действительности. Это провокации, которые осуществляют наши политические оппоненты для того, чтобы, скажем так, размыть их уже почти доказанные фальсификации. Поэтому обязательно придите на выборы, защитите результат, защитите Днепр", — отметил Иван Васючков.

Васючков рассказал о провокациях во время избирательного процесса Днепровская панорама

Также представители штаба обратились в правоохранительные органы с просьбой проследить за ситуацией в день выборов.