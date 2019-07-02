В Днепре мажоритарщиков от "Слуги народа" отбирали на открытом конкурсе

Глава политической партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что кандидатов в депутаты по мажиритарным округам в Днепропетровской области отбирали на открытом конкурсе.

Он отметил, что новым лицам нужно давать возможность придти к власти и поменять ее. Об этом Дмитрий Разумков сообщил на пресс-конференции в "Мост-Днепр" в понедельник, 1 июля.

"Мажоритарщиков мы отбирали на открытом конкурсе. По итогам прошло достаточно много ребят, которые так или иначе участвовали в предыдущей избирательной кампании, которых неплохо знают региональные штабы. Также есть люди, которые появились благодаря этому конкурсу. Это также хорошо, ведь позиция Владимира Зеленского и партии "Слуга народа" – ко власти нужно давать возможность придти новым лицам, которые смогут ее поменять. Насколько они будут эффективны, насколько мы правильно их выбрали - избиратели смогут дать оценку 21 июля", – рассказал Разумков.

Он добавил, что планируется поменять законодательство и это позволит отзывать народных депутатов, поскольку тот механизм, который сейчас существует, не соответствует вызовам, которые ставит перед парламентом общество.

"Сейчас мы нанимаем народного депутата на работу на 5 лет и его уволить невозможно, каким бы он нерадивым не был. Плюс он сидит и ничего не делает, а еще зарплату получает. Так вот у избирателей должна быть возможность отзывать народного депутата, если он не соответствует тем задачам, ради которых его нанимало общество. Например, если он не ходит на работу, если он голосует за себя и за соседа, не выполняет те функции, которые изначально на себя взял. Мы своих покрывать не будем, если кто-то из них будет замечен в чем-то "неправильном" или не будет реализовывать ту политику, которую сегодня декларирует - ему не место в парламенте. Мы найдем способ, как это изменить в рамках действующего законодательства", – подчеркнул глава партии.

Партия "Слуга народа" Liga.net

Также Разумков заявил, что проводить досрочные местные выборы – нецелесообразно:

"Сегодня грядут парламентские выборы, нужно к ним готовиться. В первую очередь, наша задача – победить на мажоритарных округах, а также получить хороший результат в рамках избирательной кампании по спискам. Не менее важная задача заключается в формировании коалиции, избрании премьер-министра, формировании правительства, далее принятие бюджета, возврат миссии МВФ и многое другое. Проводить досрочные местные выборы – нецелесообразно. Думаю, они пройдут в 2020 году", – заявил он.

Глава партии добавил, что одно из основных условий для кандидатов от партии "Слуга народа" - отсутствие в их резюме записи "народный депутат". Если человек эффективен, ему нужно дать шанс и возможность реализовать те вещи, в которых он разбирается:

"Одним из основных условий для кандидатов в депутаты - отсутствие в их резюме записи "народный депутат", как сегодня, так и ранее. И в этом плане мы единственная политическая сила, которая выдержала этот критерий. Если люди отстаивают, и их интересы схожи с нашими интересам и задачами, значит им с нами по пути. Если нам с ними по пути, значит, у нас есть возможность совместно реализовать все те задачи, которые ставим мы как партия и ставите вы, как избиратели. Естественно мы берем таких людей и стараемся двигаться вместе", – сказал Разумков.

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