В Днепре перед выборами запустили фейк о платных парковках

В преддверии второго тура выборов мэра, которые пройдут 22 ноября в Днепре, неизвестные распространяли фейковые листовки о "новых правилах парковки в городе".

Согласно тексту, сделанных на коленке кривых листовок, водители, которые паркуют свои авто во дворах будут якобы платить за парковку. В противном случае их ждет штраф, пишет "Наше Місто".

В публикации говорится, что криво отпечатанные на цветном принтере листовки подкладывали под дворники припаркованных автомобилей. Учитывая обилие ошибок по части грамматики и пунктуации, над провокацией постарались люди, которые явно далеки от славянской языковой группы.

"На листовках, – якобы "новые правила парковки", согласно которым, пользуясь любой площадкой для парковки, – в том числе придомовые территории и внутриквартальные дороги, водители обязаны будут платить за парковку. В случае отказа – нарушителям грозит штраф в 300 гривен", – говорится в статье.

Как сообщил на своей странице в Facebook заммэра Днепра Михаил Лысенко, – листовки, равно, как и информация на них – фейк. Очередной вброс и провокация одного из кандидатов на пост мэра Днепра.

"В аккурат перед первым туром выборов, если вы помните, подтанцовщики Загида Геннадьевича Краснова испохабили сотни авто горожан наклейками "типо за Филатова". Я приводил фотоотлов данных персонажей у себя на странице. В настоящий момент заведено несколько уголовных дел о порче индивидуального имущества граждан. Мы будем вас информировать. Перед вторым туром, обитатели горных ущелий решили пойти дальше и с их точно зрения глубже. На транспортных средствах, теперь размещаются листовки. Со всей ответственностью заявляю, что эти листовки являются трусливой предвыборной провокацией Краснова. В связи с вышеизложенным, прошу Краснова, за данное действие не повышать ранг его "политтехнологов" выше Джейран второго уровня", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Днепра Борис Филатов. сказал, что ЦИК занимается политическими манипуляциями и "крутит членами избирательных комиссий как цыган солнцем".