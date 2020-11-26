В Днепре охрана запретила журналистам снимать Зеленского. Фото и видео

В Днепре охрана президента Украины Владимира Зеленского не разрешала журналистам местных СМИ снимать его во время возложения цветов к мемориалу героев Революции Достоинства.

Это произошло во время официального визита главы государства в город 26 ноября, сообщает "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Зеленский посетил Днепр 26 ноября. "Информатор"

Охранники ссылались на то, что мероприятие "не публичное" и требовали прекратить съемку.

Во время визита Зеленский возложил цветы к мемориалу героев Революции Достоинства. "Информатор"

"Нам удалось заснять процесс возложения цветов исключительно благодаря максимальному безразличию в ответ на просьбы охраны прекратить съемку. Тот факт, что Владимир Зеленский приехал в Днепр с официальным визитом, а мероприятие проходило в общественном месте, их не волновал, как и остальных сотрудников службы охраны на других локациях, которые сегодня посетил гарант", – пояснили в издании.

Охрана не давала снимать Зеленского во время возложения цветов. "Информатор"

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе во время визита Владимира Зеленского в Днепр появилась информация, что охрана президента сломала ребро активистке.

В Управлении государственной охраны тогда заявили, что телохранители президента Владимира Зеленского не применяли физическую силу.