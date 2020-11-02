В Днепре люди Загида Краснова саботируют подведение итогов выборов. Видео

Местные выборы в Днепре уже поставили своеобразный антирекорд: так долго подсчет голосов ведется впервые. По мнению экспертов, причиной стала попытка Краснова украсть очевидную победу у Бориса Филатова и во что бы то ни стало, пролезть во второй тур.

Как сообщает "Горсовет", члены избирательных комиссий, заведенные политиком с криминальным прошлым Красновым, умышленно затягивают подсчет голосов, тем самым саботируют оперативное и адекватное подведение итогов местных выборов.

В сети появилось видео из Чечеловской районной ТИК, на котором видно безобразное поведение членов комиссий от "Слуги Народа", "Батьківщини" и "За майбутнє" – тех политсил, от которых заводил своих людей в избиркомы Загид Краснов и его спонсоры.

В сети сообщили о неподобающем поведении членов районной ТИК. Facebook Реальная Чечеловка Днепр

"Члены открыто и нагло саботируют работу ТИК и пересчет бюллетеней, – сообщают очевидцы. – Впоследствии они самовольно покинули заседание, кворума нет".

Ранее в этой же Чечеловской ТИК возник скандал в связи с тем, что Загид Краснов мог использовать партию "Голос" для махинаций: по квоте этой политсилы в райТИК завели человека, работающего в одном из бизнесов, связанных с Загидом Красновым.

Кроме того, в избирком от "Голоса" направили кандидатку от "Слуги Народа", прямо нарушив закон, подставив ее под уголовную ответственность, а все итоги работы избиркома – под риск полной правовой несостоятельности.

Напомним, Загид Краснов устроил массовые фальсификации на выборах в Днепре – скупку голосов в свою пользу, грязные "карусели": вынос бюллетеней, фотографирование и др. нарушения. Это позволило ему "прихватить" часть голосов и попытаться выйти на 2-е место в борьбе за пост мэра.

При этом безусловным лидером является действующий мэр Борис Филатов, который опережает любого из соперников в три раза, отмечал политолог Игорь Рейтерович.

Однако, именно фальсификации и откровенная кража голосов со стороны криминального политика Краснова лишают Бориса Филатова его победы уже в 1-м туре выборов.

Обозреватели отмечают, никогда ранее подсчет голосов на выборах в Днепре не затягивался настолько. При этом ЦИК и правоохранители сейчас просто не успевают отреагировать на вопиющие нарушения со стороны Загида Краснова.