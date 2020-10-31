В Днепре люди Загида Краснова подкупали избирателей за 300 грн – СМИ

Представители "Громадської сили" и ее лидер Загид Краснов ради того, чтобы попасть в горсовет, не остановились перед подкупом избирателей.

За голоса днепрян они предлагали 300-400 гривен. Об этом сообщали как горожане, так и наблюдатели, передает "Днепровская панорама".

"Фотку" с голосом за своего лидера команда Краснова, как отмечают горожане, получившие предложения в мессенджеры, оценила в 300 гривен. Предлагалось и подзаработать больше, если найдется еще десять человек.

Кроме этого, на избирательных участках, в частности в АНД-районе, зафиксировали множество нарушений: попытки вынести бюллетени или в кабинке, а порой и за ее пределами, сделать фото бланка с правильной "галочкой" и паспортом. Однако людей забыли предупредить, что за это грозит уголовная отвественность.

Как писал OBOZREVATEL, в Днепре сразу несколько партий обвиняют политика с криминальным прошлым Загида Краснова в махинациях, из-за которых две политсилы не проходят в местный совет.