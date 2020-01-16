В Днепре и области залог для кандидатов на местные выборы вырос в 40 раз

Согласно новому Избирательному Кодексу, денежный залог, для того чтобы стать кандидатом в мэры Днепра, вырос в 40 раз.

Это связано с изменением размера минимальной зарплаты и новой формулой расчета, сообщает "Честно".

Выборы в Днепре bigmir.net

Новая формула актуальна для:

кандидатов в мэры в областных центрах и городах с числом избирателей от 90 тысяч и более;

для партий, местные организации которых будут регистрировать свои списки в областные советы, городских советов в областных центрах и городах с числом избирателей от 90 тысяч и более.

Такой денежный залог должен стать подтверждением серьезности намерений участников избирательного процесса, а также защитой от кандидатов-клонов, которые используются для оттягивания голосов от основного кандидата или для распределения мест.

Так, в 2015 году для участия в выборах мэра Днепра нужно было внести залог в размере 38 тысяч 307 гривен. Теперь кандидату в мэры Днепра придется заплатить 1 миллион 398 тысяч гривен. А это в 36 раз больше чем пять лет назад.

Залог для кандидатов на местные выборы вырос в 40 раз Честно

Отметим, что в случае победы залог возвращается кандидату, а если же кандидат проиграл, то залог перечисляется в местный бюджет.

Залог для кандидатов на местные выборы вырос в 40 раз Честно

Увеличился залог для регистрации партийного списка в Днепре Честно

Кроме этого, самый дорогой залог на регистрацию списка кандидатов в депутаты является в Днепропетровской области - 4,67 миллионов гривен. Если бы выборы в парламент состоялись в этом году, то размер залога для партии был бы всего на несколько тысяч гривен выше (4,72 миллионов гривен).

Увеличился залог на регистрацию списка кандидатов в депутаты Честно

Также на Днепропетровщине залог за списки в советы крупных городов и кандидатов в мэры обойдется в более 10 миллионов гривен.

Увеличился залог за списки в советы крупных городов и кандидатов в мэры Честно

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