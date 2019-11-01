В Днепре хотят сменить главу областного совета: появились подробности

В Днепре могут уволить главу областного совета Глеба Пригунова. Этот вопрос депутаты рассмотрят на следующей сессии 8 ноября.
Об этом OBOZREVATEL стало известно из проекта распоряжения о созыве очередной сессии. Документ опубликовали на сайте областного совета.
Глава областного совета Днепра Глеб Пригунов
Пресс-служба областного совета
Кроме того, на сессии планируют избрать нового председателя и двух его замов. Согласно документу, на рассмотрение совета вынесут следующие вопросы:
Об увольнении председателя Днепропетровского областного совета VII созыва Глеба Пригунова.
О выборах председателя Днепропетровского областного совета VII созыва.
О выборах первого заместителя председателя Днепропетровского областного совета VII созыва.
О выборах заместителя председателя Днепропетровского областного совета VII созыва.
О постоянных комиссиях Днепропетровского областного совета VII созыва.
О внесении изменений в штатной численности и структуры исполнительного аппарата Днепропетровского областного совета VII созыва.
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре произошло жуткое ДТП возле Южного моста. В результате столкновения пострадали дети.
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