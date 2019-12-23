В 2020-ом Укравтодор получит на ремонт дорог в три раза больше денег – советник премьера Голик

В Верховной Раде зарегистрированы законопроекты №2660 и №2661, которые позволят Укравтодору привлечь внешнее финансирование.

Принятие этих законопроектов дает возможность получить дополнительно 20 млрд грн на ремонт дорог. Об этом сообщил в Facebook советник премьер-министра Украины Юрий Голик.

"Сейчас есть решение, позволяющее добавить еще 20 млрд грн на ремонт дорог Укравтодора в 2020-м году. Итого на ремонт дорог Укравтодора будет 51,5 млрд грн. Более чем в три раза больше, чем в этом году. Но это только начало", - написал он.

Юрий Голик

В следующем году в Дорожном фонде уже есть 31,5 млрд грн на ремонт дорог, находящихся на балансе Укравтодора. В 2019-ом эта сумма составляла только 15 млрд грн.

Как подчеркнул советник премьера, финансирование дорожной отрасли - это рабочие места, зарплаты, налоги, в том числе в местные бюджеты, и идеальные дороги.

Ранее Юрий Голик сообщил, что ремонт и строительство дорог, заказчиком работ на которых является "Укравтодор", будут контролировать иностранные компании.

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