В 2020 году будет единая и точная карта всех природных ресурсов Украины – Юрий Голик

Советник премьер-министра Юрий Голик рассказал, как в ближайшее время изменится Держгеокадастр.

После совещания премьер-министра и главами всех кадастров Украины, Юрий Голик был поражен, что кадастры не объединены, а некоторых карт даже нет онлайн.

"По состоянию на три недели назад каждый кадастр жил своей жизнью, обмена информацией практически не было, многие данные были закрыты, сведения всех данных на одну карту не было и, в целом, была смесь пофигизма с подходом "а так было всегда"", – пишет он в Facebook.

Теперь каждую неделю новые данные появляются на карте Держгеокадастра: леса, незарегистрированные земли, природно-заповедный фон, водоохранные зоны и т.д. вносятся на одну карту. Также начали публиковаться все решения территориальных подразделений.

Кроме того, готов проект Закона "Про Національну інфраструктуру геопросторових даних", который предусматривает бесплатный доступ к информации.

"В этом году будет проведена ортофотосъемка территорий двух областей. Весной следующего года – всех остальных. В результате, уже в следующем году будет единая и точная карта всех природных ресурсов страны",- обещает советник.

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