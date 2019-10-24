Главная Новости
24 октября • обновлено в 12:04
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Политика

В 2020 году будет единая и точная карта всех природных ресурсов Украины – Юрий Голик

319 Читать материал на украинском

Советник премьер-министра Юрий Голик рассказал, как в ближайшее время изменится Держгеокадастр.

После совещания премьер-министра и главами всех кадастров Украины, Юрий Голик был поражен, что кадастры не объединены, а некоторых карт даже нет онлайн.

Новости
Юрий Голик: "Инвестиции в образование и детей – самое правильное"

"По состоянию на три недели назад каждый кадастр жил своей жизнью, обмена информацией практически не было, многие данные были закрыты, сведения всех данных на одну карту не было и, в целом, была смесь пофигизма с подходом "а так было всегда"", – пишет он в Facebook.

В 2020 году будет единая и точная карта всех природных ресурсов Украины – Юрий Голик

Теперь каждую неделю новые данные появляются на карте Держгеокадастра: леса, незарегистрированные земли, природно-заповедный фон, водоохранные зоны и т.д. вносятся на одну карту. Также начали публиковаться все решения территориальных подразделений.

Кроме того, готов проект Закона "Про Національну інфраструктуру геопросторових даних", который предусматривает бесплатный доступ к информации.

"В этом году будет проведена ортофотосъемка территорий двух областей. Весной следующего года – всех остальных. В результате, уже в следующем году будет единая и точная карта всех природных ресурсов страны",- обещает советник.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персона
Юрий Голик
Место
Украина Днепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel