Украинским городам нужна программа по приведению всех коммуникаций в порядок, – Юрий Голик

Прорыв трубы на одной из улиц Киева, который привел к масштабному ЧП, еще раз подтвердил правоту советника премьер-министра Украины Юрия Голика, который утверждает, что в украинских городах и населенных пунктах нет программ по приведению всех коммуникаций в порядок.

Он уверен, что мэры не хотят заниматься "основной, тем, что скрыто под землей", а делают "красоту, марафеты, картинки и ленточки", которые можно будет "продать" избирателю, сообщает Koma.life.

Юрий Голик ТСН

"Все коммуникации на Саксаганского (где произошло ЧП – ред.) были проложены много лет назад, задолго до того, как в этом районе стали вырастать высотки. Сколько их там? 20? 30? 50? Сколько из них автономны? Ноль? Сколько из них всеми правдами и неправдами, комиссиями и судами получили разрешение на подключение к существующим коммуникациям? Все", – написал Голик в Facebook.

Советник считает, что именно эти причины привели к ЧП. Ведь, ни в одном городе нет внятного плана развития, включающего замену, прежде всего, основ.

"Когда меняют коммуникации? Когда рванет. Так было последние несколько десятков лет. Инфраструктура устала. Ее надо менять. Ее надо строить новую. Красота, марафеты, картинки и ленточки – это прекрасно. Но дом строят с фундамента, а не нарядного фасада", – считает Голик.

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