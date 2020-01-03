"Угрожает украинцам": нардеп из Днепра Бужанский разразился страшилками о Бандере

Народный депутат Украины из Днепра, член фракции "Слуга народа" Максим Бужанский считает идеологию украинского национализма, ключевой фигурой которого является Степан Бандера, пещерной, а самого политического деятеля - опасным для украинцев.

Нардеп убежден, что построение сильного, независимого государства должно базироваться не на вечной борьбе за свободу, которая и так есть у всех украинцев по умолчанию, а на собственном развитии и ориентированности на цивилизованную жизнь. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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"Нет, покойный Бандера уже ничем не угрожает евреям. Во первых, ибо покойный. Во вторых, руки коротки. Уже ничем не угрожает русским и полякам, по той же причине. Он угрожает украинцам. Вся его идеология- пещерный даже для первой половины 20 века метод борьбы с врагами. Бесконечными врагами, которые есть, а если их нет, необходимо их придумать. Потому что не для врагов у него нет никаких рецептов", - поделился Бужанский.

Бандеровская идеология, по мнению "Слуги народа" Бужанского, должна остаться в прошлом, а украинскому народу следовало бы обратить внимание на государства, которые преуспели в собственном развитии и способны поделиться опытом с остальными.

"В современном мире государства развиваются. Обмениваются идеями, технологиями, берут друг у друга лучшее для собственного развития. Можно в жизни не видеть японцев или израильтян, понятия не иметь, как отличить американца от немца, и на каждом шагу пользоваться вещами, которые они придумали. Умными, красивыми, удобными, полезными, элегантными и технологичными. И противопоставить этому факелы можно только одним образом. Навсегда замкнувшись в их парадигме, обрекши себя на вечную борьбу, без всяких, кстати, шансов на победу, ибо она в таком разрезе вообще невозможна", - заявил Бужанский.

По мнению нардепа, фокусирование внимания на собственном благополучии способно принести гораздо больше пользы, нежели бесконечная вражда и бессмысленные демонстрации.

"Мы можем просто жить. Жить, ничего никому не доказывая, ибо в этом, прежде всего, и есть свобода. А можем загнать богатейшую страну в Руину, и вновь привести её к первозданному виду. Дикое Поле, банды, резня. Зачем?" - написал нардеп.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинский режиссер, бывший заключенный в России Олег Сенцов пожелал всем украинцам победы в Новом году, а также поздравил с днем рождения лидера ОУН Степана Бандеру, которому 1 января исполнилось бы 111 лет.

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