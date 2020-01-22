У мэра Днепра Филатова появился новый заместитель: что о нем известно

У мэра Днепра Бориса Филатова появился новый заместитель по вопросам правоохранительной деятельности Леонид Маньковский.

Его должность утвердили на сессии городского совета в среду, 22 января. Об этом OBOZREVATEL стало известно из решения горсовета.

Маньковскому будет подчиняться департамент общественного порядка и гражданской обороны.

Леонид Маньковский Информатор

Как сообщает Информатор, последнее место работы нового зама — руководитель Главного управления юстиции в Днепропетровской области. Он занимал этот пост с апреля 2014 года по декабрь 2019. До этого с 2010 по 2014 гг. занимался адвокатской деятельностью, руководил юридическим агентством "Адвокат".

Согласно последней декларации за 2018 год, Маньковский владеет квартирой в Алупке (Крым) площадью 45,2 кв. м., домом в Днепре площадью 191,5 кв. м, купил 848, 2 кв. м комплекса строений и сооружений в Шабо Одесской области, которые обошлись ему в 48 тыс. 566 грн. За супругой Еленой Ротор задекларирован гараж площадью 43,2 кв. м.

На двоих у супругов три автомобиля: 2 из них задекларированы за Леонидом Константиновичем — внедорожник Toyota Prado, кроссовер Lexus LX470. У супруги — внедорожник Volkswagen Тouareg. На счету в банке у нового заммэра лежит 12 тыс. грн. Наличкой у него хранится 3 тыс. евро и 2 тыс. долларов. За 2018 год Маньковский получил 41,9 тыс. страховых выплат, 629 тыс. 479 грн зарплаты, 68 тыс. 378 грн пенсии. Еще 14 тыс. грн Леонид Константинович получил в качестве процентов в банке.

Ранее OBOZREVATEL писал, что мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что в Украине "ставят в очередь" за бюджетными деньгами.

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