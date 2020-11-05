ЦИК дискредитировала себя объявлением даты 2-тура выборов в Днепре, – политолог

Политолог Игорь Рейтерович заявил, что обнародованная ЦИК информация о дате второго тура выборов в Днепре является дезинформацией.

Об этом он сказал в эфире телеканала ZIK, объяснив такое заявление тем, что горизбирком еще не провел заседание, на котором бы подвела итоги своей деятельности, а также не назвал фамилии тех, кто выходит во второй тур, передает корреспондент "Наше місто".

"Решение секретаря ЦИК Елены Гатауллиной по меньшей мере волюнтаристское и имеет все признаки нарушения законодательства. Необходимо было сначала согласовать позиции, а потом уже их обнародовать. Я даже больше скажу. У каждой области есть свой куратор в ЦИК, и Елена Гатауллина как раз курирует в Днепре. К ней неоднократно обращались по разным спорным вопросам, в том числе и по замене членов горизбиркома, но все обращения остались без единой реакции. И ситуация сложилась патовая. Надо готовиться ко второму туру, а ЦИК как будто самоустранилась от решения проблемных вопросов. Объявляет дату второго тура, не советуясь с членами теризбиркомов", – сказал эксперт.

Игорь Рейтерович назвал сложившуюся ситуацию подыгрыванием со стороны ЦИК определенным кандидатам в Днепре.

"Есть в Днепре кандидат, который всеми силами пытается попасть во второй тур. Ко мне даже доходила информация, что один из олигархов пытался выйти на членов ЦИК, что является нарушением закона. Такая деятельность срывает избирательный процесс в Украине", – сказал он.

Игорь Рейтерович добавил, что не понимает, как ЦИК могла назначить дату, когда неизвестно, кто вышел во второй тур.

"Понятно, что одним из кандидатов точно будет Борис Филатов. А вот на счет второго кандидата есть вопросы. И то, что ЦИК позволяет себе объявлять дату второго тура без информации об еще одном кандидате, является дискриминацией избирательного процесса", – сказал он.

Напомним, что ЦИК дал недостоверную информацию о 2-м туре выборов в Днепре.