Центральным властям не стоит лезть в карман местного самоуправления, – Борис Филатов

"Опрос Зеленского" во время проведения местных выборов 25 октября должен повысить активность сторонников провластной силы, которая завалила все обещания, – об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал мэр Днепра Борис Филатов. По его мнению, "демоверсия" всеукраинского референдума антиконституционна и незаконна. Политик также рассказал о выполнении собственных обещаний в Днепре и об обеспокоенности лидеров партии "Пропозиція" искусственным искажением реформы децентрализации со стороны действующей власти.

– Клоны и распри кандидатов мельчают на фоне битвы титанов – бывших партнеров Игоря Коломойского – Геннадия Корбана, президента Зеленского и мэра Филатова. Для вас это грязная кампания? И возможно, самая опасная?

– Действительно, я проходил различные кампании и довольно сложные. Не исключение и 2015 год. Но эти гонки, наверное, поставят рекорд абсурдности и опасности. Ведь продолжается беспрецедентное давление административного ресурса, возбуджают сфабрикованные и политически мотивированные уголовные дела, видим полную бездеятельность ЦИК, торговлю квотами со стороны политических партий в территориальных избирательных комиссиях. Хулиганские нападения, преследования. У меня бросают и зеленкой, и нашатырем. Такого я не мог ожидать.

А если говорим об абсурдности, то она заключается в том, что воюют не со мной. Они (центральные власти) воюют с территориальной общиной, с городом Днепром. Например, кейс с метро: пытаясь сбить мой рейтинг, на год и 47 дней остановили строительство подземки в надежде на то, что это будет удар по Филатову.

– Для большинства представителей нынешнех центральных властей Днепропетровщина – родной регион. Но, вместо содействия, они или мешают, или закрывают глаза на ход нынешней кампании.

– Давайте называть вещи своими именами. За этим стоят не только центральные власти. Важно знать, кто является кукловодом этих процессов. Я и люди в Днепре понимаем, что за этим стоят финансово-промышленные группы Коломойского и криминальный клан Петровского, за пять лет я смог снять их с потоков и минимизировать влияние на город. Поэтому они бесятся. И кроме зеленки и нашатыря – полиция же задерживает этих людей, прослеживает их связи, – мы видим кампанию диффамации моего имени на центральных телевизионных каналах, принадлежащих Коломойскому. Многие интернет-медиа с различными владельцами участвуют в этом.

– В СМИ фамилии Игоря Коломойского, Геннадия Корбана, Бориса Филатова звучали в контексте: партнеры, политические оппоненты, а теперь – враги. Какое восприятие Коломойского у вас сейчас?

– Ситуация очень простая, я никогда у этого человека не работал. Я не был его подчиненным. Не был служащим ПриватБанка. Как бы народная молва нас не отождествляла.

Да, у меня были с ним отношения, когда я работал в облгосадминистрации в 2014-15 годах, когда он возглавлял регион. И как адвокат я обслуживал некоторые его бизнес-проекты. Но это не значит, что на каком-то из этапов я был в его подчинении или подчиненным.

Когда меня избрали на должность главы города, возникла дилемма: обслуживать Коломойского или действовать в интересах территориальной общины? Но посмотрим правде в глаза – уничтожено аэропорт, монополия его авиакомпаний, которые продают билеты из Днепра в Киев по цене перелета из Киева в Нью-Йорк. Уничтожено клуб "Днепр". Баскетбольная арена в полуразрушенном состоянии.

– Остановимся на одном из примеров. "Днепр хочет летать, а ему обрезали крылья" – цитирую вас, чтобы напомнить о пари. Но объясните, почему в промышленном центре столицы до сих пор нет ни аэропорта, ни современного терминала?

– Опять все через одного человека, который пытается монополизировать транспортные потоки, направить пассажиров на свои авиакомпании и свои же базовые аэропорты. Он не пускает в Днепр одну из иностранных фирм, чтобы они по приемлемым ценам летали в Европу.

Речь идет о больших авиакомпаниях, а что говорить о лоукост-перевозчиках – они вообще не могут подойти и близко к нашему аэропорту. Этот человек все время зарабатывает на днепрянах. И я не имею права позволить ему делать это и дальше.

– С аэродромом понятно. Метрополитен, мосты, дороги – вас критикуют за эти долгострои. Какова ситуация с реализацией важных для города инфраструктурных проектов? Наши коллеги исследовали все обещания (публичные) Филатова и в различных рейтингах дают вам 4-7 место за их выполнением.

– Ну, если говорить о кампании 2015 года, о тех обещаниях, которые я давал, то можно посмотреть программу – 95% я выполнил. Как оценить этот процесс? Простой пример – метро. Могу ли я отвечать за то, что центральная власть просто не выдает в течение года разрешений на взрывы? В то же время подрядчик – компания с серьезной репутацией, которая построила крупнейший аэропорт в Стамбуле. Турецкий Limak, которую, кстати, не я выбирал. Ее избрали на международном тендере консорциум международных банков ЕБРР и ЕИБ. Но город фактически стал заложником. И люди это видят, и то, что они меня поддерживают, подтверждают социологические исследования.

– Подытожим пять лет деятельности, перед тем как обсуждать перспективы второй каденции.

– Мы сделали очень много. Больше, чем все остальные за 30 лет. К тому же я не жаловался на "папередникив": не сетовал на предыдущего мэра, на губернаторов, которые сейчас являются оппонентами. Имею в виду Александра Вилкула. Я не тыкал пальцем на то, в каком состоянии мне досталось городское хозяйство.

За пять лет провели тысячи ремонтов жилого фонда, изношенного на 80%. Инфраструктурные проекты. Ремонт моста, на который с центрального бюджета не взято ни копейки. Не забываем, что наш мост к 50-летию Октябрьской революции строил весь Советский Союз – страна-гегемон. Здесь даже работал Иркутский мостостроительный отряд. А сейчас за счет территориальной общины мы сделали его капитальный ремонт самостоятельно.

Но вместе с этим необходимо помнить, что мосты сыплются по всей Украине. И государство не успевает их чинить. И это то, о чем я предупреждал и президента, в частности, во время нашего пари. Я говорил, что критическая инфраструктура везде сейчас изношена до предела. И не хотелось бы злорадствовать, но время подтвердило правоту моих слов. И государство не может перекладывать это на плечи территориальных общин.

– Был ли определенный уклон в сторону культурного развития города, когда фестивали, телеканалы стали более приоритетными за инфраструктурные проекты?

– Это субъективное мнение. Например, жители левого берега считают, что мы больше делаем на правом. Хотя со времен Советского Союза левая часть города всегда была более индустриальной и депрессивной. Я не люблю этого слова, и для меня все жители одинаковы. Если же говорить о культуре, то мы обратили свой взгляд на ее развитие по одной простой причине – люди устали. Они устали от бесконечных проблем, от бесконечного экономического кризиса, от войны. И нам удалось в те нелегкие времена (а последние пять лет были тяжелыми) для страны изменить ментальность в постиндустриальном, промышленном городе. И стало как-то легче дышать. У нас люди танцуют сальсу, проходят джазовые фестивали. На день города, когда мы делали концерт симфонической музыки, скептики не хотели этого воспринимать.

– Кроме скептиков, есть еще и критики, которые отмечают: во время пандемии нужно пересмотреть стиль жизни всей страны. Как вы прокомментируете заявление премьера Дениса Шмыгаля, что местные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций должны самостоятельно усилить карантин для недопущения стремительного распространения болезни. С одной стороны, вроде логично, так как государство должно предоставлять сервис, а местные власти принимать решения. А с другой – кажется, что ответственность за ухудшение эпидемситуации дальше будут перекладывать на общины.

– Я не люблю отвечать вопросом на вопрос. Но это тот случай, когда есть один вопрос и нет ответа: куда делся коронавирусній фонд? Фонд, в который взыскали миллиарды гривен со всей страны, в частности ограбив местное самоуправление. Вся страна знает, что эпидемия распространяется серьезными темпами, но на борьбу с Фонда потрачено только 1% средств. Все остальное закопали в дороги с целью пиара перед выборами. Это преступление. Фактически основная финансовая и организационная тяжесть борьбы с эпидемией упала на плечи местного самоуправления. И это кейс не только Днепра, а всей страны. Я знаю это точно, мы общаемся с мэрами, и они говорят о том, что от центральных властей как помощь они ничего особенно не получили.

– Но мэры говорят и о том, что продолжается саботаж децентрализации...

– Одну из самых успешных реформ у нас в стране не просто свернули и не просто саботируют, ее буквально уничтожают. И уничтожают неслыханными темпами. Год "зеленых" у власти обошелся бюджету Днепра минус 2,5 млрд гривен. А все вопросы связанны с тем, что ГФРР (Государственный фонд регионального развития) остановил субвенции на социально-экономическое развитие – везде в Украине стоят школы, детские сады с незаконченными ремонтами, так же и у нас в Днепре. Здесь, безусловно, вина центральных властей, поскольку она поставила крест на этих проектах.

– Выборы помогут поставить точку с реформой децентрализации?

– Есть два сценария развития событий. Думаю, на выборах (и это не только мое мнение, но и экспертного сообщества и политологов) монобольшинство потерпит фиаско. За полтора года они достигли невозможного – заставили объединиться против себя всех. Поэтому очень хотелось бы, чтобы зе-команда сделала выводы. И это не чья-то злая воля. Мы с ними не хотели воевать. И всегда говорили, что наша партия "ПРОПОЗИЦІЯ" не оппозиция и настроена конструктивно. Поэтому работаем для людей. Хотелось бы, чтобы, получив такой "холодный душ", они спохватились, отстали от местного самоуправления и поняли, что это не вертикаль власти, а отдельная ветвь власти, которая имеет право на существование конституционно во всех странах мира. Им нечего лезть нам ни в карман, ни в душу. Если они не сделают выводов, я не знаю, наверное, пойдет процесс объединения, в частности, региональных проектов, потому что дальше никто не будет терпеть (особенно получив мандат доверия) прямого издевательства над территориальными общинами, лидерами местного самоуправления.

– В сценариях "как пройдут выборы" обсуждали, что их могут отменить из-за пандемии, сорвать из-за падения рейтингов, но сейчас возник третий сценарий – возможно провокации, возможно политтехнологии улучшения своих результатов – "демоверсия" всеукраинского референдума 25 октября. Как относитесь к инициативе?

– Одно из издевательств – так называемый опрос Зеленского. Я не могу опровергнуть или подтвердить информацию документально, но это чисто российский сценарий. Я слышал о нем два месяца назад, что его разрабатывали политтехнологи Суркова. Мы можем найти этому подтверждение, в частности, в интернете. Это обсуждали политологи, но тогда говорилось, что опрос подготовят заранее. Хотя надо учесть – власть все делает косо-криво, поэтому они решили: можно и за 12 дней до выборов. Это абсолютно антиконституционная инициатива и незаконна. У нас есть избирательный кодекс, там расписано все процедуры, в том числе финансирование. То есть таких опросов не может быть ни при каких обстоятельствах на избирательных участках. Соответственно, они собираются проводить его на улицах. А как? Я приведу простой пример. В Днепре чуть более 400 участков. Чтобы провести такой опрос, на каждую нужно поставить как минимум 2-4 человека. Ну пусть два. Считайте, 800 человек. Где они их возьмут? Каждому надо выдать планшет. А кто будет платить деньги? Если за это заплатит государство – это чистое преступление. Если какие-то спонсоры – снова преступление. Я не понимаю, как это можно реализовать даже технологически. Я не представляю, в какой условно законной форме они готовы воплотить этот опрос.

По логике Суркова, технология очень простая – повышение активности избирателей для "зеленых", поскольку они провалили все предвыборные обещания. То есть так они хотят создать информационный шум, чтобы мобилизовать своих сторонников. Но если в крупных городах эти технологии можно определить, то как это сделать в ОТГ в Карпатах, Ивано-Франковской области? Кто это будет делать? Такой опрос не репрезентативный. Чистая фикция, обман.