Три развязки на международных трассах построят за счет кредитов ЕИБ и ЕБРР, – советник премьера Юрий Голик

Сразу три новых развязки планируется построить на трассах наивысшей категории М (Международные) – Киев – Одесса и Киев – Чоп. Развязки намерены построить за счет займов Европейского инвестиционного банка и ЕБРР.

Об этом сообщает советник премьер-министра Украины Юрий Голик в Facebook. По его словам, уже объявлен международный тердер по строительству транспортных развязок на трассах Киев – Одесса км 15+390, км 21+847 и Киев – Чоп км 21+767, пишет koma.life.

Карта facebook.com/y.golyk

Планируется, что строительство этих развязок обеспечит разгрузку транспортных узлов, а также улучшит безопасность движения в местах концентрации транспорта на подходах к Киеву, что, в целом, положительно повлияет на развитие дорожной инфраструктуры.

“Можно долго разглагольствовать на тему того как сделать так, чтобы на дорогах не гибли люди. А можно методично делать все, чтобы к этому не было даже предпосылок. Жизни людей – самое ценное, что может быть”, – написал Юрий Голик.

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