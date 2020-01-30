Главная Новости
30 января • обновлено в 14:44
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Политика

Максим Пяточкин

Три развязки на международных трассах построят за счет кредитов ЕИБ и ЕБРР, – советник премьера Юрий Голик

318

Сразу три новых развязки планируется построить на трассах наивысшей категории М (Международные) – Киев – Одесса и Киев – Чоп. Развязки намерены построить за счет займов Европейского инвестиционного банка и ЕБРР.

Об этом сообщает советник премьер-министра Украины Юрий Голик в Facebook. По его словам, уже объявлен международный тердер по строительству транспортных развязок на трассах Киев – Одесса км 15+390, км 21+847 и Киев – Чоп км 21+767, пишет koma.life.

Карта

Карта

facebook.com/y.golyk

Планируется, что строительство этих развязок обеспечит разгрузку транспортных узлов, а также улучшит безопасность движения в местах концентрации транспорта на подходах к Киеву, что, в целом, положительно повлияет на развитие дорожной инфраструктуры.

“Можно долго разглагольствовать на тему того как сделать так, чтобы на дорогах не гибли люди. А можно методично делать все, чтобы к этому не было даже предпосылок. Жизни людей – самое ценное, что может быть”, – написал Юрий Голик.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Максим Пяточкин
Персона
Юрий Голик
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги