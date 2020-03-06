Трасса Решетиловка-Днепр будет достроена в этом году – координатор "Большой стройки" Голик

Трасса Решетиловка-Днепр является самым масштабным дорожным строительством в Украине, работы на ней будут закончены уже в этом году.

Об этом сообщил в Facebook координатор национальной программы "Большая стройка" Юрий Голик.

"Это строительство должно стать и станет самым быстрым. Задача построить эту трассу всю уже в этом году", – написал он.

Дорога имеет статус национальной. Она отходит от международной трассы М03/Е40 Киев - Полтава - Харьков и соединяет столицу и Днепр с Запорожьем.

Трассу делают по новой технологии - из бетона и планируют расширить до четырех полос. Кроме того, на этом участке в Полтавской области возобновлено строительство мостового перехода через реку Ворскла в районе города Кобеляки.

Накануне с ходом работ на трассе ознакомился Президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил необходимость завершить строительство всей дороги до начала зимы.

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