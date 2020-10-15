Татьяна Максютенко: "Пропозиція" – это та сила, что нужна Каменскому как воздух"

Кандидат в депутаты местного горсовета от партии "Пропозиція" Татьяна Максютенко уверена, что жители Каменского достойны намного большего, чем сегодня получают за свои налоги.

Политик отмечает, что город должен иметь более развитую и современную инфраструктуру. Каменчане заслужили комфортный город. Сделали они это своим тяжелым трудом на промышленных предприятиях.

"И я, и мои дети выросли в Каменском. Вся моя жизнь связана с промышленностью и людьми, работающими в этой отрасли. Сразу после школы я пошла работать на Днепродзержинский коксохимический завод, потом продолжила свою трудовую деятельность на Днепровском металлургическом комбинате, где работаю по сей день. Каждый день я вижу, как люди трудятся на благо нашего города. Многие всю жизнь остаются верными своему предприятию и родному Каменскому. Отработав смену и возвращаясь поздно вечером домой, они заслужили комфортный и ухоженный город, транспорт, который ездит четко по графику и без задержек, тротуары, которые не станут причиной травмы, чистые подъезды и теплое жилье, развитую инфраструктуру и достойное образование своим детям. Это те вещи, за которые сегодня выступаю я и вся команда партии "Пропозиція", – говорит кандидат в депутаты Каменского горсовета.

Татьяна Максютенко отмечает, что к выбору политической силы, с которой будет идти в городской совет, она подошла взвешенно и ответственно. По мнению кандидата в депутаты, именно партия "Пропозиція" – это та сила, что сегодня нужна Каменскому как воздух:

"Я всегда была среди активных и неравнодушных жителей города. Всегда участвовала в избирательных кампаниях. Годами наблюдая за политическими течениями в городе, я выбрала для себя команду единомышленников, чья гражданская позиция максимально совпадает с моей личной. Сегодня это партия "Пропозиція". Считаю, что именно эта сила, как партия местного самоуправления, нужна сегодня Каменскому как воздух. Понимаю, что пять лет – это слишком маленький срок, чтобы восстановить то, что разрушалось десятилетиями, но когда-то же нужно начинать?! Партия "Пропозиція" – это начало новой истории нашего города. Я в этом уверена!" – подчеркнула кандидат.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что лидеры партии "Пропозиція" Борис Филатов и Валентин Резниченко встретились с каменчанами.