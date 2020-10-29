Святослав Олейник скоро потеряет кресло главы Днепропетровского облсовета

Глава Днепропетровского облсовета и первый номер в облсовет по списку партии "Слуга народа" Святослав Олейник может в ближайшее время потерять свою должность. Такой вывод легко сделать, проанализировав экзитполы выборов в местные органы власти, которые прошли в Украине 25 октября.

"На выборах в облсовет уверенно побеждают Пропозиция и ОПЗЖ, мэром Днепра наверняка остается Борис Филатов. На выборах в горсовет Днепра также уверенно прошли Пропозиция и ОПЗЖ, причем в сумме они набирают между 40% и 50%. Партия "Слуга Народа", на которую ставил Олейник, едва преодолела отметку в 10%. Очевидно, Олейнику теперь придется покинуть кресло главы облсовета, ведь коалиция для него невозможна ни с одной политсилой – от ЕС до ОПЗЖ. Похоже, "Слуга Народа" в облсовете теперь вообще окажется в оппозиции. А самому Олейнику придется объясняться в Офисе Президента, как ему удалось настолько завалить работу в родном для Зеленского регионе", - пишут местные СМИ со ссылкой на влиятельный телеграм-канал.

В 2019 году "Слуги народа" в Днепре выиграли на всех 5 мажоритарных избирательных округах. В городе партия получила тогда более 51% голосов.

В 2020 году, согласно экзит-полу студии Савика Шустера, в Днепре лидирует партия "Пропозиция" (28,33%), далее идут "Оппозиционная платформа – За жизнь" (17,15%), "Слуга народа" (15,21%), "Громадська сила" (10,44%), "Европейская солидарность" (7,5%), Блок Вилкула "Украинская перспектива" (5,24%). За бортом пока остаются Партия Шария (4,41%) и "ДемАльянс" (3,15%). Т.е. в Днепре втрое упал уровень поддержки партии президента – с 51% до 15,21%.

На родине Зеленского, в Кривом Роге, ситуация для "Слуги народа" тоже не внушает оптимизма. Согласно данным экзит-пола Общественного союза "Фонд Инновационных Проектов", действующий мэр Юрий Вилкул набирает 51,8% голосов. На втором месте с отставанием почти в два раза – Дмитрий Шевчик от "Слуги народа". Его результат – 24,4%.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в воскресенье, 25 октября, в Украине прошел первый тур местных выборов. После закрытия избирательных участков в 20:00 появились результаты экзитполов – опросы состоялись в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и других крупных городах страны.