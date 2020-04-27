Красногвардейский районный суд Днепра в понедельник, 27 апреля, прямо из зала суда без ареста и залога отпустил мэра Покровска Александра Шаповала

Об этом в своем Facebook сообщил мэр Днепра Борис Филатов, отметив, что выпустили Шаповала, подозреваемого в хищении государственных средств, под личное обязательство его и других мэров.

"Отбили Сашу. Ни ареста, ни залога. Выпустили из зала суда под поручительство моё и других мэров. Судье - честь", – написал Филатов, добавив, что подробности появятся позже.

Александр Шаповал Наше місто

Напомним, ранее Борис Филатов обратился к президенту Украины с требованием исполнить предвыборные обещания и стать гарантом справедливости в государстве. Поводом для обращения стало задержание его коллеги, мэра Покровска Александра Шаповала. Его арест Филатов считал необоснованным и несправедливым.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шаповал был задержан 24 апреля по подозрении в хищении государственных средств. При этом мэр Днепра напомнил, что уже несколько лет город Покров занимает первое место по стране в рейтинге прозрачности власти

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