Строительно-дорожная отрасль станет локомотивом роста экономики в Украине – Юрий Голик

Принятые Верховной Радой законы, которые предусматривают внесение изменений в Бюджетный кодекс относительно внедрения среднесрочного планирования развития и содержания автомобильных дорог общего пользования, помогут строительно-дорожной отрасли стать локомотивом роста экономики в Украине. Так считает советник премьер-министра Украины Юрий Голик, передает Koma.life.

Он напомнил, что классные идеальные дороги – это не только физический труд, но и ад бюрократии. Ведь, ранее, существующее законодательство в дорожном строительстве содержало странные архаичные нормы, не позволяющие отрасли развиваться быстро.

Koma.life.

“Например, все понимают, что 90% Облавтодоров – это убитая техника и клиническое симулирование слабоумия. Все хотят привлекать частные компании к содержанию дорог. А частные компании хотят долгосрочных контрактов на обслуживание дорог. Потому что это чуть другая техника, это инвестиции, и бизнес хочет нормального планирования – знать, что вкладывая десятки миллионов долларов в технику и технологии, он будет защищен трехлетним контрактом.

Так вот ранее это было невозможно. Как только Укравтодор делал попытки такие контракты заключить, выставив их на торги в ProZoro, приходили мужественные ребята из правоохранительных органов с буквой У в названии и задавали неприятные вопросы. И де-юре они были отчасти правы”, – написал Юрий Голик в Facebook.

Существующее ранее законодательство заставляло Укравтодор планировать строительство дорог в основном, в рамках одного календарного года. Но, благодаря принятым Верховной радой Законов №1064 и №1041, будут внесены изменения в Закон Украины “Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины”, которые позволят осуществлять среднесрочное бюджетное планирование строительства, реконструкции, ремонта и эксплуатационного содержания автомобильных дорог общего пользования.

“Из таких побед состоит невидимая часть процесса строительства идеальных дорог. Ждем Закон о Ценообразовании и строительно-дорожная отрасль станет локомотивом роста экономики в стране”, – считает Юрий Голик.

Ранее советник премьер-министра Украины Юрий Голик прокомментировал план президента построить за год по 100 школ, детских садиков, стадионов и дорог.

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