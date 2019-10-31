"Страна-шапито!" Филатов указал на опасность для Украины в секс-скандале с Яременко

Мэр Днепра Борис Филатов выразил уверенность, что скандал вокруг переписки народного депутата Богдана Яременко о получении секс-услуг может отрицательно сказаться на имидже Украины.

Также, по его мнению, подобные инциденты могут на самом деле оказаться спланированными операциями иностранных спецслужб. Об этом мэр написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Вы понимаете, как мы теперь выглядим в мировых столицах? Даже не папуасами, а просто какой-то страной-шапито. Я вообще не удивлюсь, что вся эта классическая история "проститутки, фото, пранкеры" окажется по итогу операцией спецслужб сопредельного государства", – сказано в сообщении.

Филатов отдельно подчеркнул, что вес скандальной ситуации добавляет то, что Яременко возглавляет комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Он убежден, что своими действиями нынешние политики разрушают принципы и механизмы государственного управления и подменяют реальные решения яркой телекартинкой.

"Как каждый Божий день они продуцируют скандалы. Подменяют сложные управленческие решения телекартинкой, пропагандой и враньём. Плодят в геометрической прогрессии врагов среди тех, кто им, наоборот, предлагает помощь и искренне протягивает руку!" – негодует мэр.

Филатов также выразил уверенность в появлении новых скандалов, но пообещал больше их не комментировать.

Ранее OBOZREVATEL писал, что народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко признался в подлинности переписки о получении секс-услуг. Подробности инцидента он раскрыл пранкеру "Джокеру", который переписывался с ним, прикидываясь генпрокурором Русланом Рябошапкой.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся