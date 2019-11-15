Стало известно, кто стоит за новым главой Днепропетровщины

Недавно главой Днепропетровской областной госадминистрации стал бизнесмен из Харькова Александр Бондаренко.

Журналисты "Апострофа" провели расследование, посвященное связям чиновника. Выяснилось, что Бондаренко не работал на государственных должностях, не занимался политикой. Однажды он даже проговорился, что по аналогии с избранниками от "Слуги народа", которым устроили курсы депутатской грамотности, подобное обучение планировали проводить и для глав ОГА.

Также новый глава Днепропетровской ОГА заявил, что после прихода на должность сразу же углубился в изучение проектов и программ, которые приняты и работают в области.

"Очень много проектов и больше 300 объектов социальной инфраструктуры, очень много дорог, которые сейчас в реконструкции. Нам нужно пару недель на аудит", –говорил Бондаренко в одном из интервью.

Входить в курс дела Бондаренко помогают 10 советников, из которых –пять внештатных.

Список советников Бондаренко 49000.com.ua

Среди прочих в списке советников главы ОГА числится "внештатник" Иван Герасименко. На публичных мероприятиях Герасименко не отходит от губернатора. Герасименко – юрист, руководитель компании Investment Service Ukraine, аффилированной с нынешним главой облсовета Днепропетровщины Святославом Олейником. Олейник подчинил себе управление областью при предыдущем руководителе – исполняющем обязанности главы ОГА Дмитрии Батуре, продержавшемся на должности всего несколько месяцев.

Люди, близкие к ОГА утверждают, что Батура был руководителем только номинальным. Всем якобы руководил Святослав Олейник в кооперации с депутатами Верховной Рады от "Слуги народа" – Сергеем Севериным, Владиславом Бородиным и Сергеем Демченко. Сейчас эта "четверка" ни на шаг не отходит от новоназначенного главы ОГА, о чем свидетельствует даже информация на сайте Днепропетровской областной администрации, писало издание "РБК-Украина".

Бондаренко и Герасименко 49000.com.ua

Судя по тому, как часто Герасименко сопровождает главу ОГА на публичных мероприятиях, соратники Олейника ценятся им. В облгосадминистрации советника называют "няней" Бондаренко.

Соратники Олейника окружают Бондаренко 49000.com.ua

Почему Олейник заинтересован в том, чтобы присматривать за молодым главой области? Все просто. Его Коммерческие структуры области получали множество государственных заказов на строительство и ремонт объектов инфраструктуры Днепропетровщины – школы, парки, детские садики, дороги, спортивные сооружения. За последние годы предприятия, аффилированные с Олейником, могли получить из бюджета более 1 млрд грн. Результатом стал длинный список незавершенных объектов.

Трудно представить, как можно было оставить без внимания, например, историю с дорожным строительством от компании УПС, которую связывают с Олейником. Как стало известно, новый глава Днепропетровщины связан с Владиславом Бородиным — экс-депутатом облсовета от "УКРОПА", а ныне парламентарием в монобольшинстве "Слуги народа". Бородин интересен еще и тем, что контролирует фирму УПС, которая получила подрядов в ДнепрОГА на строительство дорог почти на миллиард и неоднократно попадала в коррупционные скандалы.

Компания УПС, которая ремонтировала дороги, связана с Олейником 49000.com.ua

Это сумма – результат некачественного ремонта дорог Днепр – Запорожье и Днепр – Пятихатки. Через год после ввода в эксплуатацию участки, которые строила эта компания, пришли в негодность.

Вообще у сотрудничества Олейника и УПС – интересная предыстория. В 2014 году Олейник сделал компанию УПС знаменитой на всю область, разоблачив махинации с подтасованными тендерами на сумму более 2 млрд грн. Олейник показал журналистам и активистам схемы, по которым УПС получала деньги бюджета на строительство дорог и ничего при этом не делала, но отмывала деньги, присваивая себе до 50% полученных из бюджета денег.

Александр Бондаренко (справа) 49000.com.ua

Тогда владелец компании УПС Тарас Палий, сын бывшего главы облавтодора, угодил за решетку. Через год был досрочно освобожден. Адвокаты при согласии прокуроров добились не только освобождения Палия, но и уменьшения суммы ущерба от его деятельности, сократив сумму с нескольких миллионов до пары сотен тысяч.

Как показала дальнейшая история, УПС продолжила заниматься махинациями, но уже, вероятно, в интересах Олейника. Позже номинальным владельцем УПС стал помощник Олейника Владислав Бородин, которого связывают со схемами по добыче песка из нелегальных карьеров на территории Днепропетровской области. А в негласном менеджменте компании появился Сергей Северин, еще один помощник Олейника.

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