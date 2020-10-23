Стало известно, что наемники Загида Краснова готовят очередную провокацию против днепрян

В ночь на субботу, 24 октября, люди Загида Краснова, который проигрывает выборы в Днепре, готовят провокации против действующего мэра, лидера выборов Бориса Филатова.

Информация об этом массово начала появляться в соцсетях и телеграм-каналах, пишет издание "Днепровская панорама".

По данным из достоверных источников, агитаторы Краснова получили указание: в ночь на субботу, когда по закону должен наступить день тишины, обклеить максимальное число частных автомашин в Днепре фальшивыми наклейками "Филатов — наш мэр".

Отпечатан огромный — порядка 150 тыс. шт — тираж таких фейковых агитматериалов. Тем самым Загид Краснов планирует скомпрометировать мэра Днепра и настроить против него жителей — автовладельцев.

Всех жителей Днепра призывают быть бдительными и немедленно сообщать в полицию о любых незаконных действиях провокаторов, подосланных Красновым.

Напомним, ранее Загид Краснов прямо нарушил закон и организовал подкуп избирателей: это уголовное преступление расследует полиция